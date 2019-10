Uno de los jóvenes que fue "escrachado" en Twitter por María Victoria 'Tori' Coria, y acusado de ser un "abusador" en un polémico hilo, narró los avatares que vivió luego de la denuncia pública y sostuvo que "nunca hice nada ni le falté el respeto a nadie".

Sin revelar su identidad, el joven de 19 años reveló en el programa Con qué derecho, de MDZ Radio, cómo se enteró de las denuncias que 'Toni' Coria publicó mediante un hilo en la popular red social y que se viralizó rápidamente: "Estaba trabajando y un amigo me contó que nos habían escrachado. Como no uso esa red social, me hice una cuenta y le mandé un mensaje a 'Tori' Coria, a quién no conocía, preguntándole por qué yo estaba ahí. Nunca me respondió".

"Después de eso la pasé muy mal, al igual que toda mi familia", sentenció el entonces denunciado, quien inició una demanda poco después junto a otros tres jóvenes contra Coria, patrocinados por la abogada Bárbara Peñaloza. "Tomé la decisión de demandarla luego de juntarme con varios de los chicos afectados, pero como muchos no se animaban por miedo, me uní con otros tres para hacer justicia, porque no era justo que ella nos acusara de cosas que nunca habíamos hecho y sin conocernos", añadió.

Por su parte, Peñaloza explicó que "en el momento que se inicia la acción judicial, el hilo estaba publicado y seguía alimentándose no solo por los propios comentarios de la demandada sino también por otras chicas que subían fotos de otros jóvenes y hombres adultos. Lo único que pedíamos es que el hilo se eliminara y como una forma de frenar el agravamiento del daño, una retractación tipo 'estos cinco nombres nunca debieron estar en la lista'".

Pese a que Coria borró el hilo tras ser notificada de la denuncia, lo que derivó en un fallo abstracto de la Justicia mendocina, según Peñaloza la disculpa pública "no fue tal, por más que se le solicitó", y refutó a la joven de 19 años: "Ella solo se comunicó por mensaje privado a través de Instagram con uno de los demandantes, y quien hace público ese mensaje fue el propio afectado".

"Ellos no perseguían plata, sino que sus nombres quedaran limpios porque los hechos vertidos eran falsos y en algunos casos ni siquiera los conocemos, dado que simplemente había un nombre y una imagen", expresó la abogada especialista en delitos informáticos.

Nuevamente, el joven defendido recordó que "durante mucho tiempo estuve encerrado en mi casa, mi mamá estuvo mal porque la gente dudaba de lo que me habían enseñado en mi casa. Incluso me amenazaron sin que haya hecho nada".

Finalmente, el joven le envió un mensaje a Coria: "Le pido que no lo vuelva a hacer, nunca hice nada ni le falté el respeto a nadie como para que ella me lo faltara a mi".

Para escuchar la nota completa y los mensajes de la gente durante el programa hacé click acá.