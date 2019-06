El área metropolitana de Santiago de Chile atraviesa hoy el tercer día consecutivo de preemergencia ambiental. Y como este panorama se superpondrá con el segundo partido de Chile en la Copa América, las autoridades de Ambiente solicitaron a los hinchas abstenerse de hacer asados.

Es que temen que el "efecto asado", o sea una gran cantidad de parrillas prendidas al unísono, podría empeorar aún más la calidad del aire en toda el área afectada.

Diego Riveaux, funcionario de Medio Ambiente, pidió tomar conciencia y reconoció que el mentado "efecto asado" es una realidad, ya que a las parrillas activas se suman las emisiones de los vehículos de quienes se apresuran en llegar a sus casas para ver el partido.

foto 24 horas.cl

"Quien enciende una parrilla a carbón o a leña no se expone a multas. La utilización de combustibles fósiles para cocina no está prohibida, es la utilización para calefacción la que no está permitida. El llamado a la ciudadanía es al compromiso porque a todos nos afecta la calidad del aire", advirtió Riveaux en diálogo con el Canal 24 Horas.

Desde el gobierno aclararon que la petición no es sólo para la región metropolitana ya que otras comunas del país como Linares, Chillán, Temuco y Los Ángeles también se vieron afectadas por la mala calidad del aire.