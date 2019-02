InnovArte: la apuesta de Maipú por la cultura, en su segundo año

Se presentó en el Arena Maipú la nueva edición de InnovArte y se entregaron los premios correspondientes a 2018. “Es necesario generar herramientas que permitan seguir fortaleciendo a quienes construyen generosamente la cultura generando una política pública cultural que permita sintetizar dos ideas centrales para la gestión municipal: la cultura como derecho, destinada a mejorar la calidad de vida de cada vecino/a, y la cultura como industria que contribuye no sólo al mencionado desarrollo social de nuestro departamento sino también al desarrollo económico del mismo” explicó el intendente Alejandro Bermejo.

El intendente Bermejo.

Maipú aumentó la inversión del Fondo Municipal de Fomento InnovArte, en un millón de pesos para el financiamiento proyectos individuales y/o asociados. InnovArte 2019, va a contar con dos líneas de financiamiento: Producciones y creaciones culturales, y Capacitación y formación cultural para proyectos vinculados a la capacitación de expresiones culturales, individuales y/o asociados. Dentro de Producciones y creaciones culturales incluye arte Callejero y Transformación Social (Muralismo, Hip-Hop, Murga, etc.), artes Audiovisuales y Multimedia en todas sus expresiones (Cine, Fotografía, Diseño Multimedia, Animaciones, etc.); artes Escénicas en todas sus expresiones (Teatro, Danza, Comedia Musical, Clown, Circo, etc.); artes Plásticas en todas sus expresiones (Pintura, Dibujo, Escultura, Grabado, Arte Digital, etc.), Letras en todas sus expresiones (Literatura, Periodismo, etc.); Música en todas sus expresiones (Canto, Composición, Ejecución de instrumentos, etc.); Patrimonio y Artesanías en todas sus expresiones (Arte decorativo, Diseño, Restauración, Producción artesanal, etc.); y Eventos Culturales, muestras artísticas, ferias y/o festivales .

Ganadores de Innovarte.

InnovArte 2019, contará con la posibilidad de asesoramiento permanente en cada etapa del proceso de presentación del proyecto, a través de capacitaciones que llevará adelante la Dirección de Cultura y Patrimonio. Podrán inscribirse a partir del día lunes once de marzo, hasta el día cinco de abril, mediante la presentación del formulario que podrán descargar de la página de Maipú Municipio.