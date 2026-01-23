Inició el corte masivo de agua potable en el Gran Mendoza: las zonas afectadas
Aguas Mendocinas realiza un nuevo operativo de instalación de caudalímetros. Qué zonas pueden quedarse sin agua y cuándo volverá el servicio.
Aguas Mendocinas inició este viernes un nuevo operativo de instalación de dos caudalímetros sobre acueductos del establecimiento potabilizador Luján II, motivando un corte en el servicio de agua potable en diferentes departamentos del Gran Mendoza.
Las tareas de Aguas Mendocinas iniciaron a las 5 de la mañana y se extenderán, de acuerdo a lo previsto, durante 6 horas. Según como se desarrolle el procedimiento, el servicio de agua potable podría restablecerse entre 24 y 36 horas después de que finalicen los trabajos.
Las zonas del Gran Mendoza afectadas son las siguientes:
- Maipú: Coquimbito y Luzuriaga.
- Guaymallén: San Francisco del Monte, Villa Nueva, Buena Nueva, Capilla del Rosario.
- Luján: desde Carrodilla hasta Juan José Paso y de Acceso Sur a Terrada.
El operativo de Aguas Mendocinas
La empresa instalará caudalímetros sobre los acueductos 350 mm y 450 mm, a la salida del establecimiento potabilizador Luján II. La obras comienzan a las 5 de la mañana del viernes y se extenderán, si todo sale según lo planificado, durante 6 horas.
Una vez finalizado, comenzarán las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos. El servicio se irá restableciendo paulatinamente entre 24 y 36 horas posteriores a la instalación.
Según confirmaron desde Aguas Mendocinas, ya terminaron la instalación del primer caudalímetro y avanzan con el segundo.
Las tareas serán ejecutadas por personal operativo de Aguas Mendocinas, con el apoyo de la empresa contratista y la supervisión de la inspección de obra.
Las obras se enmarcan en el Proyecto de Optimización del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana por parte de la empresa, que cuenta con una inversión de más de USD 5.1 millones. Estos nuevos caudalímetros se suman a los 10 que ya fueron instalados: 2 en el establecimiento potabilizador Benegas, 3 en el de Alto Godoy, 1 en la Plaza Cioppo de Luján, y 3 en Godoy Cruz. 1 potabilizador Potrerillos.
Recomendaciones para el uso responsable del agua
El restablecimiento del servicio comenzará a partir del sábado por la noche y se dará en forma paulatina. Por eso, es importante cuidar al máximo las reservas de agua potable hasta ese momento.
- Mantener una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guardar en recipientes limpios.
- Preservar la reserva del tanque domiciliario. Utilizarla con moderación durante todo el fin de semana.
- Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.
- Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
- Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.
- Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está PROHIBIDO las 24 h, los 365 días del año.