Impresionante video desde el corazón del fuego en Potrerillos

Mientras sigue la asistencia a los afectados por el fuego en Potrerillos, el propietario de un hostel que se quemó en el incendio del fin de semana pasado mostró la dimensión del fenómeno con un impactante video en las redes.

La cuenta en Facebook de Domos Andinos HostCamp mostró el círculo de fuego en el cual quedó encerrada la zona de Las Vegas y Valle del Sol.

“Fuego... rodeado me encontré por el mismo infierno, pero no me pudo alcanzar, todavía no era mi momento”, escribió el propietario en la cuenta. Las llamas arrasaron con su casa y el complejo de domos de madera del hostel.

Mientras, autoridades y particulares siguen asistiendo a los lugareños con alimentos, vestimenta y otros elementos.

El balance inicial indica que en el incendio se quemaron al menos 70 viviendas -entre ellas, varias cabañas destinadas al turismo- y murieron decenas de animales.