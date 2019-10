Horóscopo del fin de semana: cuáles serán los signos que más sentirán el cansancio

Signos involucrados Tauro, Virgo y Capricornio

El cansancio físico es la manifestación del esfuerzo que estás haciendo para sobrevivir al estrés de la actualidad. Todo lo que te presiona y creés que es externo tiene que ver con tu sentido exagerado de responsabilidad. Analizá bien las situaciones y observá hasta dónde estás exigiéndote demasiado.

Preguntate: ¿Es esto mi responsabilidad ? ¿A quién tengo que derivar este problema?

Organizá tus tiempos, para tener espacios de actividad física y de esparcimiento creativo. Crear y jugar es diversión, evadirse de la realidad en forma adictiva tóxica no es diversión.

Aries, Leo, Sagitario

Se va terminando el año, ya te proyectás para el próximo, todo lo que sea para el futuro tiene su principio en lo actual, ve hacia tu objetivo armando con paciencia y tolerancia cada movimiento, paso a paso, para llegar con todo organizado a esos objetivos del año que viene.

Cáncer, Escorpio, Piscis

La frialdad o no aceptación de los otros no son en contra tuyo, son momentos difíciles momentos de definiciones que se viven en muchos ámbitos y están teñidos de una gran tensión; que no dejan espacio para el contacto afectivo, es momento de aquietarse, hacer crecer las relaciones afectivas, que son las que sostienen y contienen al grupo familiar. Expresa tus emociones, escuchá lo qu le sucede a quienes tenés cerca, compartir momentos sensibles, fortalece vínculos.

Géminis, Libra, Acuario

El diálogo y la tolerancia son buenos sustentos para la armonía en las relaciones, ya sean desde las más íntimas a las de compromiso social o laboral. Inquietarse por lo que otros piensan, querer adelantarse a la reacción de los demás es crear un clima de tensión. Confiá en todo lo que sucede, es parte de un camino elegido por vos. Aceptá con consciencia que recibís tradiciones y mandatos, cada cambio que decidas rompe con esquemas viejos, eso es posible que no sea del agrado de otros.