Horóscopo del día: Luna en Piscis junto a Neptuno

Signos más potenciados

Piscis, Escorpio y Cáncer

Aprendé a manejar la expresión emocional, el enojo, el miedo, la alegría, la tristeza, te pueden inundar, equivocando tus acciones. Aprendé a ver que todos somos humanamente sensibles, si pensás, que solo vos vivís hechos que te conmueven, no puedes apreciar la experiencia de los demás que te ayudará a nutrirte y observar que hay cosas para agradecer, perdonar , olvidar. Tu alto sentido de compasión y amor es para disfrutarlo y no sufrirlo. Compartí lo mejor de vos y aceptá que no podés dar, ni recibir de los demás.

Signos con mayor conflicto

Virgo, Géminis y Sagitario

Las turbulencias emocionales alteran tu criterio, tu expresión y decisión a la hora de moverte y llegar a tus logros. Siempre hay personas que no estarán de acuerdo, que harán difícil tu vida de algún modo. Es este un momento de obviar la ignorancia de otros, no buscar tener la razón, simplemente seguir tu camino sin esperar aprobación. Sentí hacía dónde te guía tu alma, allí está la clave. Aquietá tu personalidad para encontrar el camino hacía la paz.

Signos que se adaptan más

Tauro, Capricornio, Leo, Aries, Libra y Acuario

Momento de no intervenir en los vaivenes emocionales de los demás. Usar el sentido real y práctico junto a una visión clara de como cambiar situaciones que han llegado a la confusión y ofendido la sensibilidad de otros. Ser honesto, sin perder la creatividad, todo puede ser solucionado después de cruzar las tormentas más intensas. Crea una solución que calme a los insatisfechos. Tu alma tiene sensibilidad y una genialidad que podés actuar maravillosamente.