Horóscopo de miércoles: para qué signos será un día profundo

Toda emoción que te lleva a las profundidades es para que busques, el tesoro escondido que hay ese lugar donde nadie llega.

Signos de Agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

Salir de las emociones es como salir del agua, dentro del mundo acuático todo se ve de otro modo, más difuso, ondulante, inestable. Si salís a la superficie estarás obligado a respirar profundamente y ver otra realidad donde el diálogo y la razón pueden ser una gran herramienta de ayuda y elaboración de aquello que sucede para vos y para los demás.

Tu tesoro es sentir y fluir como el agua.

Signos de Aire: Géminis, Libra y Acuario

La capacidad aérea es de volar, un día donde la intensidad emocional de la Luna en Escorpio, se hace presente, puede ser la oportunidad de hacer un aprendizaje, buceando en las profundidades más sensibles; la salida más segura en momentos de tensión, es un chiste que libera la energía y la eleva.

Exceso emocional deprime, exceso de superficialidad tapa, lo que esta realmente pujando por salir.

Encontrá el momento justo para equilibrar estos excesos.

Tu tesoro es dialogar cambiando la emoción.

Signos de Tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

La capacidad de conectar con la realidad práctica, es de los terráqueos, proporciona ese espacio de tranquilidad cuando los desbordes y conflictos se hacen presentes en un día intenso; son el canal para poder encontrar el verdadero valor de los procesos de transformación , marcando ritmos y tiempos que armonizan a los más sensibles.

Tu tesoro es contener, marcando los límites.

Signos de Fuego: Aries, Leo, Sagitario

Ser intensos y explosivos; no es lo mismo que intensos y profundos. Hoy puede ser un día, demasiado profundo, la tarea será aquietarse y no explotar. Las acciones deben ser siempre revisadas, antes de exteriorizarlas, para no caer en arrepentimientos. Acompañar a quienes están en conflicto, habla de dar la libertad en el modo que los demás, desean actuar; aceptando la forma de los procesos, sin imponer tu forma de resolver.

Tu tesoro es actuar, encontrando soluciones.