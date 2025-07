Historias de amistad: amigos de la Enet se reencontraron 40 años después y ahora se juntan todos los sábados

El reencuentro no fue en una cena, sino en plena pandemia. Fue “el Negro”, un amigo entrañable, quien los rastreó uno por uno y armó el grupo de WhatsApp “PROTEN 1983”, el cual pronto se convirtió en algo real y los sábados por la mañana comenzaron a juntarse.

La idea original era entrenar. Querían estar fuertes para enfrentar al Covid, pero esos encuentros se transformaron en otra cosa. “Algunas mañanas reíamos como adolescentes y otras llorábamos con la misma intensidad”, rememoró Marcelo. La excusa de la actividad física, que ayudó a más de uno a sentirse mejor consigo mismo, dio paso a algo que no sabían que necesitaban: volver a verse.

“Somos afortunados de habernos encontrado. Hay cientos de promociones que nunca más se vieron. No fue, gracias a Dios, nuestro caso”, resumió Walter Cabrero, otro de los integrantes.

Lo que empezó como un reencuentro físico terminó siendo un espacio emocional. Así lo resume Diego Salomone, otro de los integrantes: “Lo que me pasó cuando ingresé en el grupo fue sentirme acompañado y, sobre todo, poder escuchar y descubrir la amistad en personas que había conocido como adolescentes y que ahora somos todos adultos. Me sentí escuchado y querido, y eso no tiene precio”, dijo con emoción.

Una amistad que se hizo refugio

Ahora aquellos adolescentes son hombres. Algunos tienen hijos, otros nietos; algunos están separados o viudos, otros mantuvieron sus relaciones de la adolescencia y cada uno atraviesa su propia historia personal. En ese contexto, la amistad se convirtió en un sostén real, un espacio donde apoyarse cuando la vida adulta pesa más.

“Lo que en un momento de la vida fue compañerismo, y luego amistad de un pequeño grupo, hoy ha mutado en una amistad que involucra a más de 30 personas que nos ocupamos y preocupamos de todos y entre todos”, reflexionó José Luis Pérez, miembro del grupo.

“Lo positivo para mí, es que ahora uno cuenta con la presencia de personas que vivieron y vivimos sus propias experiencias y crecimos de formas diferentes, pero seguimos entendiéndonos como amigos, como personas con diferencias porque es algo normal, pero sabés que están allí, para ayudarte, para escucharte, para apoyarte”, expresó Sergio Agüero, otro de los integrantes.

El valor de una amistad para la comunidad

En esas reuniones surgió una idea concreta: devolverle algo al lugar que los había formado. Como otras promociones, el grupo decidió colaborar con la ENET Nº1 de distintas maneras. Dichas acciones, discretas pero valiosas, ayudan a que la escuela siga funcionando con el mismo entusiasmo con el que ellos egresaron.

Es así que con sus gestos simples pero poderosos,la ENET -el lugar donde aprendieron oficios y a quererse como amigos- ahora se los agradece.

ENET 1 Día del amigo (3) La promoción 1983 de la ENET N°1 es uno de los tantos ejemplos de amistad que se encuentran en Mendoza. Gentileza

Un homenaje que se volvió memoria

El motor del reencuentro fue el Negro José Eduardo, quien falleció poco después de reunirlos. Pero su impulso perdura. “Sin él, no estaríamos juntos. Seguro se ríe de nosotros desde algún lado”, confesó Marcelo. En cada café de sábado frente a la plaza San José, su recuerdo está presente.

Como resume Walter: “La amistad es ese sentimiento irracional que no tiene explicación. Nosotros convivimos seis años, de niños a hombres. Forjamos una hermandad que, sin vernos, estaba ahí esperando volver”, expresó con claridad.

“Un amigo es un regalo que te hacés a vos mismo, que hace que las alegrías se multipliquen y las penas se dividan. Un amigo conoce lo peor de vos y, aun así, sigue a tu lado porque te quiere y hace que muchos de nuestros grandes defectos parezcan más pequeños”, reflexionó Bernardo Torres, resumiendo el espíritu del grupo.

Un ejemplo de valores

Esta historia simple, de gente común, muestra que la amistad también puede ser un acto solidario. Lo que empezó en un taller se transformó en una comunidad adulta que se cuida y devuelve algo al lugar donde todo empezó. El edificio de la ENET Nº1 sigue en pie con aquellas paredes que no solo guardan ecos de clases, sino también historias de amigos que nunca dejaron de serlo.

En este Día del Amigo, quizás la mejor definición del vínculo no esté en las fotos ni en los saludos de WhatsApp. Tal vez esté en historias como esta que muestran que reencontrarse no es solo recordar, sino también hacer.