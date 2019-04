"Hay más personas en situación de calle y tenemos que compartir las viandas"

Si bien no existe un relevamiento actualizado, el cual está previsto que el gobierno provincial lo realice este año, quienes trabajan asistiendo a los más necesitados aseguran que en Mendoza hay un aumento significativo en la cantidad de personas que viven en situación de calle, que las donaciones no alcanzan y se ven obligado a compartir las porciones.

Puente Vincular es una fundación que desde hace años trabaja asistiendo a personas en situación de calle. Todos los domingos asisten a las personas que se acercan a buscar ayuda. Tienen distintos recorridos, algunos fijos y otros que van variando. En la actualidad la ONG está presente los domingos en la Plaza Chile, Italia y en el Boulevard Dorrego. Además recorren diversos puntos buscando colaborar con quienes así lo requieran.

“Los domingos estamos recibiendo entre 150 y 200 viandas. Por ejemplo, a la Plaza Chile llegan en promedio 60 personas y nosotros llevamos 45 viandas, por lo que tenemos que compartir las porciones”, cuenta Matías Arriagada, voluntario de la Fundación Puente Vincular.

La ONG está recibiendo entre 300 y 400 personas, pero aseguran en los últimos meses se incrementó la cantidad de gente que llega a estos espacios.

Cada vez recibimos más gente. Notamos que últimamente llega la familia completa, llegan más jóvenes. Si bien todo varía mucho, se nota el incremento”.

Las viandas son donadas por cocineros voluntarios. Desde Puente Vincular explican que están realizando una campaña para obtener sopas instantáneas y poder afrontar el aumento de demanda.

Contar con abrigos resulta fundamental para poder asistir a quienes viven en situación de calle. Para esto, la organización está solicitando frazadas y camperas especialmente.

Para el gobierno no hay un aumento significativo

Según el relevamiento oficial realizado en 2018, unas 300 personas viven en situación de calle en el Gran Mendoza.

Se acerca el invierno y desde el gobierno provincial buscan brindar un abordaje integral con personas que viven en esas condiciones. No hay registros previos a este estudio por lo que no se puede realizar comparaciones con años anteriores. Este año se prevé realizar otro para actualizar datos.

Según el primer sondeo, la mayoría de las personas que viven en la calle están en el Gran Mendoza, por una cuestión de supervivencia, como también en el Sur y Valle de Uco.

El ministerio de Salud, Desarrollo Social y Salud de la provincia realiza un abordaje integral con las personas que se encuentran en esta precaria situación.

Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Social, Alejandro Verón, contó cómo se trabaja desde Estado. “La situación la venimos abordando desde que iniciamos la gestión y no hemos notado un aumento significativo en la cantidad de personas. Coordinamos los servicios para llegar a unas 350 personas en este contexto. Esto no quiere decir que todas duerman afuera sino que tienen estrategias de calle, sobre todo en época estival. En nuestro caso, albergamos unas 170 personas por noche. Tienen desayuno en las plazas, comen en las ollas. Algunos no son oriundos de la ciudad”, detalló el funcionario.

“La mayor problemática que tienen es perder los vínculos familiares y la falta de un trabajo formal y estable. Eso deteriora las condiciones de una persona que no cubre sus necesidades básicas”, añadió Verón.

La metodología de trabajo que aplican es la captación de personas que se encuentren en situación de calle o realizan estrategias de supervivencia. De acuerdo con su protocolo de actuación, se prosigue con la correspondiente derivación y la actuación conjunta. Mediante la instalación de un consultorio externo que trabaja tres veces por semana en la Iglesia La Merced, se hace hincapié en la prevención y atención primaria de la salud.