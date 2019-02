Habló la dueña del vehículo: "Me recomendaron el taller y parecía un chico responsable"

Ayer a la mañana, dos personas murieron y cuatro resultaron heridas en un accidente ocurrido en el carril Mathus Hoyos al 1600 de la localidad de El Bermejo, Guaymallén. Tras el hecho, una joven de 32 años se enteró a través de las noticias que el Volkswagen Suran que había chocado contra un árbol y se había incrustado contra las rejas de una casa era su auto, el cual había dejado el día anterior en un taller de chapería.

En diálogo con el programa "Otra Manera" de MDZ Radio, la dueña del vehículo, Lorena Cañete (32), brindó detalles sobre lo ocurrido y contó que quien conducía -Alejandro Verde (26)- es el dueño del taller de chapería donde dejó su auto, y no un empleado como había circulado hasta ahora.

"El taller queda en una vivienda del barrio Lumaco de Bermejo. Era la primera vez que llevaba el auto a ese taller porque me lo recomendaron. Vi algunos de sus trabajos y confié", contó Cañete, y agregó: "​(Verde) es el dueño del taller, con él traté todo el tiempo. Se veía una persona respetuosa y responsable. Había tres vehículos en los que estaba trabajando cuando fui".

"Llegando al trabajo un compañero me comenta las noticias y me dice del accidente. Me acerco a ver las fotos y reconozco mi vehículo. Me dio un ataque de nervios. Fui al lugar y confirmé que era mi auto. Nadie entendía nada. No entendía por qué mi auto estaba ahí", añadió Cañete.

Por último la joven se refirió a las gestiones que está haciendo con el seguro para que le paguen los daños que sufrió su vehículo, que quedó totalmente destruido. "Hoy me reuní con el seguro. Mi auto está cubierto con destrucción total. Están haciendo las pericias para ver como responde el seguro. Fue un hurto y he sido víctima de esto", cerró.