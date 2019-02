Habló el oficial que rescató al niño en Guaymallén: "Como vi que dejó de moverse decidí romper el vidrio"

El oficial subayudante Mario Ledesma, quien el sábado rompió el vehículo de una camioneta Toyota Hilux para rescatar a un nene de tres años al que su padre había dejado encerrado con los vidrios y las puertas cerradas, dialogó con el programa "Otra manera" de MDZ Radio y brindó detalles sobre lo ocurrido en la Feria Cooperativa del Este, en Guaymallén.

"Cuando nos avisan de que había un niño encerrado dimos conocimiento al personal de seguridad para buscar a los padres. Al acercarnos al vehículo nos dimos cuenta que le faltaba el aire. El nene estaba sudoroso y lloraba porque se había activado la alarma del vehículo", explicó Ledesma.

Y añadió: "Como se estaba violando el artículo 118 del Código de Faltas, que prohíbe dejar a un menor sin un responsable adulto en un vehículo, procedimos a llamar a la fiscalía correspondiente".

"En ese momento nos dicen que hacía como una hora que lo habían dejado. Como vimos que agachó la cabeza y dejó de moverse, decidimos romper el vidrio para sacarlo con un martillo que nos prestaron", continuó su relato Ledesma.

"Cuando apareció el padre se lo detuvo y fue trasladado en calidad de aprehendido a la Comisaría 9°. Más tarde arribó la madre a la comisaría. Se entrevistó con los profesionales del OAL y se llevó al niño", completó Ledesma.

Sobre la posible sanción que podría recaer sobre el padre del pequeño, Ledesma indicó que en principio es una falta contravencional y que la Oficina Fiscal "dispondrá si el delito encuadra como abandono de persona o no".

"Nunca me había tocado un episodio similar y espero que no me toque nunca más. Me parece bien que se viralice para que se tome consciencia", cerró el efectivo.