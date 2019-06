Gustavo Soto: El Intendente oficialista que mejor elección hizo

Del Valle de Uco llega el Intendente que logró obtener el mejor resultado en las elecciones provinciales entre los intendentes oficialistas del Frente Cambia Mendoza que buscan la reelección.

Se trata del Mandatario de Tupungato, Gustavo Soto; quien está a meses de cumplir sus primeros 4 años de gestión, y quien se convirtió en el jefe comunal que mejor elección hizo.

Los resultados obtenidos dicen que tienen que ver con una gestión basada, en el orden, la buena administración y uso eficiente de los recursos, apostando también a la prestación de los servicios municipales, siendo el fuerte la gran inversión que se ha efectuado en obra pública y viviendas.

En el radicalismo provincial señalan que Soto es de esas personas a quienes la vocación de servicio le sale desde el alma y un consecuente con sus ideas. Fue y sigue siendo un auténtico militante, ya que desde muy chico está en la Unión Cívica Radical con muchas cualidades que lo pintan de cuerpo entero como un gran político, al que la ciudadanía le dio su voto de confianza nuevamente como Pre-candidato por Cambia Mendoza el 9 de junio.

Gustavo Soto hoy se encuentra en el podio logrando el 43,36% (8.500 votos), aún teniendo que enfrentar a un rival dentro de su Frente -el Pre-candidato a Intendente de De Marchi en su localidad- Francisco Tejera, quien obtuvo el 7,02% (1.377 votos).

Su opositor más cercano en porcentajes dentro del Frente Político y Social Elegí, es Jorge Rodríguez quien apenas saco el 19% (3.724 votos).

Los tupungatinos expresan que sigue siendo un vecino más, que no ha cambiado su forma de ser, a quién también se lo puede ver en el centro junto a su familia, o en el supermercado. Destacan que atiende en el Municipio a quien desee hablar con él. Quienes lo conocen enfatizan en que “es un hombre que no va a prometer algo si no lo puede cumplir, que prefiere ir con la verdad”, esa forma de trabajar y de estar al frente de la gestión parece que le ha resultado.

Gustavo Soto

Por el momento -y según los resultados obtenidos en las PASO- no sería arriesgado aventurar que Gustavo tiene muchas posibilidades de convertirse nuevamente en Intendente por 4 años más. Mientras que otros en su partido lo ven como un político que tranquilamente podría ocupar un lugar en una gestión provincial; pero Soto de eso no habla, apuntan que esta concentrado en su gestión.