"Grow old with me", el tema de Lennon que Ringo Starr grabó con Paul McCartney

El baterista y cantante Ringo Starr presentó oficialmente su último disco, en el que se encuentra "Grow old with me", un tema de John Lennon. Lo curioso es que de la grabación participó el otro exbeatle vivo, Paul McCartney.

En What’s My Name, último trabajo del baterista, se encuentran, además de la versión en la que McCartney toca el bajo, colaboraciones con Richard Page, Jow Walsh y Benmont Tench.

“Grow Old With Me” fue una de las últimas creaciones de Lennon y salió editada después de su muerte, en el disco Milk and Honey de 1984. En esta nueva versión, Ringo fue la voz principal y la batería, Paul acompañó con su bajo y una segunda voz, y Joe Walsh de The Eagles puso su guitarra.

Escuchá la versión original