Fuego sin control: cortaron otra vez la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo

Nuevamente se interrumpió el tránsito en la principal arteria cordillerana ante el avance de las llamas que ya consumieron miles de hectáreas.

Los incendios en la Patagonia ya arrasaron con más de 4.000 hectáreas.

La Dirección Nacional de Vialidad emitió este sábado por la tarde un comunicado oficial de transitabilidad de carácter urgente para la provincia de Chubut, informando el corte total de la Ruta Nacional 40, debido a la peligrosidad extrema generada por un incendio forestal que se aproxima peligrosamente a la zona de camino.

La restricción rige desde las 15:40 horas para todo tipo de vehículos en el tramo que une las localidades de Epuyén y El Hoyo. Las autoridades de seguridad vial determinaron que la visibilidad y el calor en la calzada representan un riesgo inminente para los conductores.

Medidas de seguridad y contactos de emergencia

Ante la gravedad del siniestro, el organismo nacional solicitó a los usuarios respetar estrictamente las indicaciones de las fuerzas de seguridad que llevan adelante el operativo de control preventivo en la zona.