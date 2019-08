Fobia social, ¿un simple temor?

La timidez es un problema menor, algo que puede querer cambiar una persona , pero que en definitiva no altera significativamente su vida. Es normal estar ansiosos al conocer gente nueva, al interactuar con un grupo que no conocemos, al encarar una nueva cita, o al hablar en público, pero una vez superado el encuentro inicial deberíamos poder manejar la ansiedad y desenvolvernos sin dificultades. Las personas que padecen fobia social vivencian una ansiedad tan desmesurada que no la pueden superar y que los condena a un fuerte sufrimiento.