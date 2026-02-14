Presenta:

Fin de semana con descuentos del Banco Nación: dónde ahorrar hasta $25.000 en supermercados y más

El Banco Nación ofrece este fin de semana reintegros en supermercados, descuentos en shoppings y cuotas sin interés en viajes y más rubros.

Con Banco Nación este fin de semana se puede ahorrar en supermercados y otros rubros. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Este fin de semana, los clientes del Banco de la Nación Argentina pueden acceder a una batería de descuentos y planes de financiación pagando con sus tarjetas o a través de MODO. Hay reintegros en supermercados, beneficios en shoppings y promociones para viajar por el país.

Para acceder a las promociones es necesario contar con tarjetas de crédito, débito o prepagas del banco, o pagar mediante MODO BNA+ según las condiciones de cada beneficio.

Banco Nación ofrece descuentos este fin de semana en supermercados, shoppings, turismo y gastronomía.

Supermercados: cuánto se puede ahorrar este fin de semana

Entre las promociones destacadas aparecen los reintegros en cadenas de consumo masivo:

  • 20% de reintegro en Dia% los sábados, con tope de $20.000 por mes y por cliente.
  • 25% de reintegro en mayorista Vital los sábados y domingos, con un máximo de $10.000 mensual.
  • 20% de reintegro en Disco y Vea, con tope de $25.000 por mes, válido en compras superiores a $60.000.

Estos beneficios permiten concentrar las compras del hogar durante el fin de semana y maximizar el ahorro mensual.

20% de descuento en shoppings adheridos

El banco también ofrece 20% de descuento sin tope de reintegro en centros comerciales seleccionados.

  • Participan, entre otros:
  • Unicenter Shopping
  • Abasto Shopping
  • Alto Palermo
  • DOT Baires Shopping
  • Distrito Arcos
  • Alto Avellaneda

Viajes y turismo en cuotas sin interés

Para quienes planean una escapada, el Banco Nación mantiene promociones en turismo interno:

  • 6, 9 y 12 cuotas sin interés en agencias de viajes adheridas pagando con QR de MODO.
  • 10% de descuento y 6 cuotas sin interés en balnearios adheridos.
  • 10% de descuento y 6 cuotas sin interés en hoteles y hosterías.
  • 6 y 12 cuotas sin interés en alquiler de autos.
  • 10% de reintegro y 3 cuotas sin interés en parques nacionales, pagando con tarjeta Visa o Mastercard del banco.

Reintegro todos los días en gastronomía

McDonald's ofrece un reintegro de hasta $10.000 pagando con MODO Contacto y utilizando tarjetas Mastercard del banco.

