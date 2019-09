Mendoza, a veces, te regala estas hermosas sorpresas, que son como baldazos de ácido y luz, contra la careteada dominante: esa imagen estereotipada de la belleza que deja fuera a los distintos.

En este caso, se trata de un video subido hace un rato a YouTube, por la artista local Clau Terra, quien se muestra dispuesta a lidiar con todos los estándares y estereotipos sociales.

La canción y el video se llaman "Chica Grande" y su realización ha sido totalmente de autogestión. En el clip, rapeado, tiene una letra que lleva a la reflexión, cuando menos, cuando no al desafío: "Me he roto las piernas de tanto caminar, / mi cuerpo es deforme para esta sociedad", comienza.

En el centro, Clau Terra, hermosa y combativa.

Y es que la letra es todo un canto al llamado "activismo gordo", una defensa de modos positivos de contemplar y asumir los cuerpos que no están en línea con

Antes de verlo, charlemos con Clau, mientras camina por el centro mendocino.

"Me motivó a hacerlo mi propio cuerpo, mi propia persona. Es algo que siento en carne propia, cada día. Y también ver cuerpas grandes como la mía. Esta es una lucha relativamente nueva, de gente con obesidad y que se desarrolla en ámbitos de disidencia", inicia.

Clau, tal como es.

Clau hace música desde 2010. Tiene 34 años y su arte es una fusión de estilos urbanos: rap y trap, con reguetón, con música electrónica y también cumbia urbana y cierta estética urbana y punk. "Algunos son ritmos populares, otros, no tanto; es una mezcla".

"Quise hacer esta canción para la gente que vive su obesidad como una enfermedad y sufre depresión por ella. Acá, si sos gordo, te discriminan y peor todavía, si, además, sos negra o negro y pobre", sigue.

El video fue subido con un agradecimiento de Clau Terra: "Acá les dejo mi primer video clip, de muchos más; hecho con manso amor y cero presupuesto. Todas pibas, totalmente autogestivo... Agradezco infinitamente a mis amigas que participaron desinteresadamente: Laura Velázquez, Camila Guevara, Makin Tash, Lupe Intergalactica, Sofi Castañeda, Coty Vargas, Dani Delephas, Josefina Lopez y Maru Castro...Porque siempre juntas y nunca separadas... Y agradezco a mi Familia: mi madre Galdys, a mi compa Dieh y a mi Hije Oli, por estar siempre y acompañarme en mis sueños y deseos. Les amo♡... También agradecer a la gente que me apoya a seguir creando y me acompaña".

Pues bien, ese es "Chica Grande", una hermosa pieza de arte popular, actual, local y social. Aplauso para ella y todas las chicas que la acompañan.

Ulises Naranjo.