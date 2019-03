Familia de mendocino muerto en Chile: “Nos urge la ayuda”

Un familiar de Claudio Parra, el mendocino que murió este fin de semana en Chile, relató la desesperación con la que intentan conseguir el dinero para repartiar el cuerpo.

El trámite cuesta unos $100.000 (US$ 2.300) y deben conseguir el dinero antes del viernes ya que el cuerpo entrará en descomposición luego y será imposible que sus restos lleguen a Mendoza.

En diálogo con Cambio de Aire, por MDZ Radio, Facundo Lucero, sobrino de Parra, comentó la situación y cómo hacer para ayudar:

- ¿Cuáles han sido los inconveniente para repatriar el cuerpo?

- Él estaba en Viña del Mar y sufrió un infarto. Nos comunicamos con el consulado argentino y nos dijeron que nos ayudaban con las comunicaciones, pero no con el servicio para repatriar el cuerpo. El servicio más barato cuesta unos unos $100.000 (US$ 2.300) y no tenemos el dinero.

- ¿Dónde está ahora el cuerpo?

- En la morgue del hospital público de Viña del Mar. Esperamos que la gente d ella funeraria presente los papeles necesarios. Un trámite normal son unos 5 días, pero necesitamos que el consulado argentino apure el trámite porque, según el chico de la funeraria, el cuerpo no va a durar más de 5 días en condiciones de traslado, por lo que debería estar acá el viernes a más tardar.

- ¿Cómo esperan juntar el dinero?

- Hicimos una cadena en Facebook pidiendo colaboración para recaudar el dinero, el cual no tenemos. Tenemos una cuenta en el Banco Nación a nombre de Nancy Parra, hermana de Claudio.

Nosotros queremos sepultarlo en Tunuyán junto con sus padres.

- ¿Y cuál sería la alternativa si no?

- Sepultarlo en Viña del Mar. Pero siendo extranjero sale $400.000. Si lo queremos cremar y traerlo nos cuesta unos $300.000.

- ¿Él tenía problemas de salud?

- Tenía un cuadro de arritmia cardíaca y estaba en tratamiento. Se descompensó y murió en el camino.

Cómo ayudar

Cuenta en Banco Nación, a nombre de Nancy del Carmen Parra . Nº: 0110635630063500078347

La entrevista completa en MDZ Radio: