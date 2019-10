Falso Feriado: qué opinan los mendocinos que sí trabajan este lunes

El sábado 12 de octubre se conmemoró el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El Gobierno nacional decidió no mover el feriado de su lugar en el calendario -que sí ocurrió durante el fin de semana- pero decretar, en cambio, este lunes como día no laborable.

La diferencia entre un concepto y otro parece menor pero en la práctica tiene resultados absolutamente distintos: mientras el feriado rige para todo el universo de trabajadores y quien trabaje durante el mismo debe percibir una paga extra, en el caso de los días no laborables los únicos que no trabajan son los empleados de la Administración Pública y las entidades bancarias, además de algunos otros casos excepcionales. Vale aclarar que, además, quienes trabajan durante un día no laborable cobran como si se tratara de una jornada normal.

Por ese motivo es que esta semana con "falso" fin de semana largo -en el sentido de que para gran parte de la población el mismo no ocurrió-, muchos mendocinos concurrieron a sus puestos de trabajo con normalidad, aún a pesar del frío y la lluvia.

Fernando es verdulero y también un ejemplo de los mencionados trabajadores que no tuvieron oportunidad de descansar este lunes. "Mucha gente ya nos había preguntado el viernes si hoy lunes trabajábamos", cuenta el hombre que atiende su local ubicado sobre la vereda, en la esquina de Tiburcio Benegas y Martín Zapata de Ciudad. Además, aclara que a ellos no le queda más opción que trabajar porque "se está mal económicamente".

#FalsoFeriado Fernando atiende la verdulería apostada sobre Tiburcio Benegas y Martín Zapata de Ciudad. "Se está mal económicamente y si bien hay muchos que se toman el feriado para descansar nosotros tenemos que trabajar igual" cuenta a @mdzol pic.twitter.com/qjnBcU2Oec — Ignacio (@nachodevilla) October 14, 2019

El caso de Arturo Catalán, que atiende el Vivero de la Plazoleta, ubicado frente a la plazoleta Vergara, también de Ciudad, es una muestra de lo inoportuno que resultó para muchos comerciantes que este día se haya decretado como no laborable.

Dia no laborable

Y es que faltando menos de una semana para el Día de la Madre, hay ciertas obligaciones que como vendedor de flores no puede desatender: no solo se trata de recibir a los clientes sino también de aguardar a la llegada de los proveedores que durante todos estos días trabajarán con mayor intensidad.

#FalsoFeriado ¡Claro! Falta nada para el día de la madre y Arturo Catalán, del Vivero de la Plazoleta, no puede darse el lujo de cerrar el local y desatender los envíos que le hacen sus proveedores ¿Cuál es la planta que más se vende? Obvio que se lo contó a @mdzol pic.twitter.com/G2opMeQDxv — Ignacio (@nachodevilla) October 14, 2019

Gustavo, encargado de la carnicería y autoservicio Granja Benedetti que está sobre calle Arístides, Ciudad, tampoco tuvo fin de semana largo, auque su opinión respecto al tema es distinta a las expresadas por Fernando y Arturo. Para este carnicero lo justo habría sido que nadie trabaje y que el "falso" feriado se aplique con igual vara para todos.

#FalsoFeriado ¿Tienen que trabajar todos o se debería decretar un feriado real y general? Escuchá lo que Gustavo, de Granja Benedetti, le responde a @mdzol pic.twitter.com/MPSqRxvOkP — Ignacio (@nachodevilla) October 14, 2019

El próximo feriado nacional que tendrá lugar fuera del fin de semana será el lunes 18 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional, siendo el último fin de semana largo del año

¿Para vos está bien que este lunes no sea feriado?