Extranjeros consideraron que Argentina es uno de los países más peligrosos para vivir

La encuesta Expat Insider, que publica InterNations, mostró que los extranjeros radicados en el país piensan que Argentina es uno de los lugares más peligrosos del mundo.

Nuestro país quedó 60 en una lista de 64 lugares en la que se consideran tres variantes: seguridad personal, nivel de paz y estabilidad política. Según estos criterios, Brasil es el lugar más peligroso para radicarse, seguido por Sudáfrica, Nigeria y Argentina.

La prestigiosa revista Forbes se hizo eco de este ránking, y recogió el testimonio de un ciudadano lituano que vive en Argentina: "No es un lugar seguro, y la gente no es amigable". Un norteamericano se quejó de que "no puedes planear financieramente porque la economía varía demasiado seguido. Estás lejos de todo. La seguridad es una preocupación importante".

InterNations indica que Argentina no es uno de los destinos principales para expatriados. De hecho, se ubica en el lugar 54, detrás de Perú y antes de Kuwait.