Experto en Seguridad Vial recorrió la rotonda del avión tras accidentes: culpa a conductores

Dos accidentes en apenas diez días pusieron en duda las condiciones de seguridad para los vehículos en la renovada rotonda del avión, donde las miradas y los cuestionamientos apuntan al diseño que dificulta la toma de las curvas y los giros en diferentes direcciones.

Atendiendo estas inquietudes, el experto en seguridad vial Héctor Roitman recorrió la rotonda ubicada en el cruce de la avenida Costanera y carril Mathus Hoyos, y en el programa Con qué derecho, de MDZ Radio, dio su veredicto: “Está bien construida y tiene carteles en ambos lados que le advierten al conductor, con suficiente distancia, que debe circular a 40 km/h”.

En ese sentido, consideró que los últimos accidentes ocurrieron porque los conductores “la han tomado muy rápido o se han subido al cordón de la banquina”.

Consultado sobre la falta de sendas peatonales en la rotonda del avión, Roitman explicó: “Normalmente en las rotondas no hay que colocar sendas peatonales porque se supone que los vehículos tienen que poder salir. Por ejemplo, en las rotondas del parque cívico se colocaron con buen criterio vallados para evitar que la gente atraviese y se desvirtúe el objetivo de la rotonda, que es mejorar el flujo vehicular”.

A modo de conclusión, el experto no dudó en poner bajo la lupa el accionar de los conductores: “No hay un mendocino que maneje bien conservando su radio de giro en la rotonda. De hecho, la del avión tiene la posibilidad de girar hasta tres vehículos al mismo tiempo; entonces, si la gente no sabe circular en su carril, van a haber muchos choques por encierro”.