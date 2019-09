.Estudiantes argentinos irán a la NASA a entrenarse como astronautas

Unos 50 estudiantes secundarios argentinos viajarán este sábado a la NASA, donde recibirán entrenamiento como astronautas y participarán de una simulación de misión espacial, al cumplirse el 50 aniversario del alunizaje del Apolo 11.

En el viaje organizado por la Embajada estadounidense en Argentina, los chicos, que tienen de 15 a 17 años, estarán una semana en Huntsville, Alabama, participando de entrenamientos, desafíos de ingeniería, utilizarán sillas de gravedad y diseñarán un cohete.

"Es el 50 aniversario del alunizaje y pensamos celebrar esa hazaña con los jóvenes, mirando hacia el futuro. En este programa van a poder conocer la tecnología y la ingeniería de la NASA, y hasta participarán de un ejercicio como si fueran a la Luna de verdad", dijo a la agencia Télam Silvio González, consejero de asuntos públicos de la Embajada.

"Es una oportunidad para fomentar las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus singlas en inglés). Esperamos que vuelvan a la Argentina con más ganas de continuar en esas áreas", aseguró el diplomático.

Ready for liftoff! Los 50 chicos argentinos que vivirán la experiencia de ser astronautas ya están en Buenos Aires preparándose para partir. El sábado comienza su viaje para participar del Space Camp en el Centro Espacial de Huntsville, Alabama. #ArgentinosEnSpaceCamp pic.twitter.com/Us111qOKqq — EmbajadaEEUUArg (@EmbajadaEEUUarg) 18 de septiembre de 2019

Los 50 estudiantes fueron seleccionados sobre 900 postulaciones de 17 provincias, donde se evaluó el desempeño académico, nivel de inglés, conocimiento y se le pidió a los jóvenes que en un video de un minuto expliquen algún tema científico de manera sencilla. "Poseen mucha innovación y empuje mostrándonos sus ideas y todos con un gran nivel de inglés", reconoció González.

Daniel Gualini, de Corrientes, dijo que "es una locura, es la mejor experiencia de mi vida. Sé que en un futuro esto me va a servir mucho para formarme como persona y expandir mi conocimiento". "Expliqué el concepto del agujero negro, me inspiré en la primera imagen real y lo hice con un programa de animaciones y efectos, me quedó bastante bien", comentó sobre su proyecto para quedar seleccionado.

"Quiero seguir logrando cosas más importantes y generar un cambio en la sociedad para inspirar a jóvenes a seguir las carreras de ciencia, ingeniería y matemática", aseveró.

Por su parte, Casandra Coronel, de Quilmes, Buenos Aires, afirmó que "es una experiencia única, no todo los días te vas a la NASA". "En el video hablé de las teorías de cómo va a terminar el universo, que es la teoría del universo abierto", relató la joven, quien dijo no tener todavía elegida una carrera universitaria "pero este viaje puede que me ayude a elegir en qué especializarme".

La sanjuanina Luciana Leanez aseguró estar "emocionada y ansiosa" por el viaje a Estados Unidos. "Vamos a construir un cohete y lanzarlo, nos vamos probar los uniformes de los astronautas, y hacer pruebas de gravedad cero", comentó sobre el viaje al centro de la NASA. "Mi ensayo trató sobre la teoría de los números cuánticos de química. Fue muy interesante tener que plantearlo en inglés y en sólo un minuto", aseveró.

Máximo Moix Onchiniuk, de Concordia, Entre Ríos, valoró que en esta experiencia conoció a muchos jóvenes con sus intereses. "Estuve con mucha gente nueva y sobre todo que tienen los mismos gustos que yo, entonces puedo hablar muchos temas que antes no podía", reconoció y comentó que es un "sueño" ir a la NASA. "Quiero estudiar ingeniería aeroespacial y presenté un video mostrando un avión a control remoto que armé", contó.

La Embajada cubrirá todos los gastos del programa, incluyendo pasajes internacionales, alojamiento, comidas, traslados internados y seguros de salud.