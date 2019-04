Estreno en el renovado Teatro Mendoza: "Cartas de amor"

Tan solo una semana ha transcurrido desde su inauguración y el Teatro Mendoza se ha convertido en protagonista indiscutido de la escena mendocina. Es que su reciente apertura ha conmovido no solo a los artistas locales, sino también a los nacionales que se enteraron de la noticia y sobre todo a aquellos que arribaron a nuestra provincia para presentar sus obras, tal es el caso de Facundo Arana y Soledad Silveyra que estrenaron en este teatro la primera función de “Cartas de amor”, dirigida por Selva Alemán, sobre una versión de Fernando Masilorens y Federico González del Pino y producida en Mendoza por Luis Pérez Galeone.

“No sé cómo ponerle palabras a un teatro que estuvo cerrado. Fijate si seré afortunado que estoy haciendo la primera obra que se va a presentar en este lugar, con esta historia. Estoy orgulloso, me siento muy honrado y tremendamente feliz porque esto le da sentido a mi profesión y a mi oficio, y nada menos que con Solita Silveyra. Esto para mí es historia”, comentó emocionado Facundo Arana antes de subir al escenario, y agregó: “A mis amigos mendocinos les agradezco muchísimo recibirme. Si no me malcrían con un teatro, me malcrían con un escenario para poder hacer música y sino con todos esos paisajes increíbles para hacer todo tipo de actividades”.

Por su parte, Soledad Silveyra aseguró: “Estar estrenando tablas… me emociono, eso lo que me pasa, y quiero agradecerles profundamente por esta tarea de mantener los teatros abiertos y porque hoy tengamos la posibilidad, con Facu, de subir a este escenario y ser el primer espectáculo comercial que lo estrena. Es un regalo del cielo y sobre todo en esta ciudad bendita que es Mendoza y que está cada día más linda”.

Esta magnífica comedia romántica es una obra escrita por el dramaturgo norteamericano A. R. Gurney. Se estrenó en 1988 y con el tiempo se convirtió en la obra más deseada para la colonia artística del off Broadway. La trama se enfoca en la relación de dos personajes: Melissa y Andrew, quienes durante cinco décadas se escriben notas, cartas, postales y tarjetas en las que se manifiestan el uno al otro sus logros, desventuras, ambiciones, deseos, sueños y decepciones. En este intercambio postal dejan entrever sus singulares estados de ánimo, el vaivén de sus indistintas relaciones amorosas y principalmente una historia de atracción mutua que va cambiando de matices y se prolonga a lo largo de los años.

“Es una hora y media de puro teatro en el que, al soltar la primera carcajada, te perdés en una historia que podés seguir entera porque la hora y media que sigue se te va a volar. Es tan rápido todo lo que pasa y es tan maravilloso, que cada una de las personas que están sentadas en la sala de golpe dicen: ´pero… ¿esto es una cámara oculta que me están haciendo a mí?´… porque esas cartas de amor nos ocurren a todos los seres humanos”, explicó Facundo Arana.

En esta ocasión, “Cartas de amor” interpretada por la mencionada dupla de actores argentinos, ocasionó la ovación del público, que conmovido por la puesta en escena aplaudió de pie a los artistas, mientras que estos no pudieron ocultar la sorpresa y emotividad que les causó la complacencia de estrenar las tablas de un teatro convertido nuevamente en parte del patrimonio cultural de los mendocinos, pero también del país en general.

“Con toda la emoción del mundo, con todo el amor, decirles que para nosotros significa mucho, que somos muy felices, que nos sentimos muy completos como actores. Gracias por esta posibilidad, lo mejor para todos y un abrazo profundo a todos los locales y a los teatristas, gracias”, concluyó su agradecimiento Soledad Silveyra.