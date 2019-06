¿Es feriado puente el lunes 8 de julio?

El 9 de julio se celebra un nuevo aniversario de la independencia de nuestro país, uno de los feriados inamovibles del calendario. La duda que se genera cuando estos feriados inamovibles caen martes o jueves es si habrá un "puente" con el fin de semana.

Técnicamente hablando, el lunes 8 de julio no es feriado puente aunque sí es considerado como "día no laboral con fines turísticos", según el calendario del Ministerio del Interior para este 2019 y tal como lo dispone el artículo 7° de la Ley N° 27.399. El portal TN.com.ar explicó que en ese inciso dice que “el Poder Ejecutivo nacional podrá, adicionalmente a lo establecido en el artículo anterior, fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes”.

Al no ser un feriado nacional, cada empresa deberá decidir si da el día libre o no, dependiendo de sus necesidades y demandas, como suele ocurrir -por ejemplo- con el Jueves Santo.

Es por eso que el lunes 8 de julio no es feriado, y será puesto en consideración de cada organización si dan asueto a sus empleados, aunque muchas así suelen decidirlo, sobre todo en la administración pública.