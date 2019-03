¿Era mentira? Dijo que había devuelto 500 mil dólares, pero hay sospechas

La historia del changarín de Nogoyá, Entre Ríos, que encontró 500 mil dólares, podría no ser cierta, según lo que considera la Justicia de esa provincia.

Una nota en diario Clarín señaló que el fiscal de Nogoyá Federico Uriburu indicó que "todo es mentira".

La historia

José Sánchez, un changarín, había relatado que encontró un maletín en una plaza pública y al abrirlo descubrió que guardaba una gran cantidad de dinero, 500 mil dólares, y un arma.

Al darse cuenta de lo que tenía en su poder, José alertó a la policía pero no recibió ayuda ni orientación para devolver el dinero a su dueño.

Entonces, decidió llamar a FM Libertad, una estación de radio local en donde contó que por la mañana, se dedica a hacer trabajos de pintura y por la tarde, es panadero y le dijo al periodista Maximiliano Medrano que lo único que quería era devolver el dinero y tener un trabajo "en blanco", como se conoce coloquialmente a los puestos laborales que cuentan con seguridad social y todas las prestaciones legales.

La investigación

Luego le llegó, muy rápidamente, la fama, que ahora podría traerle problemas. La fiscalía intervino porque tanto Sánchez como Medrano, que actualmente están en Buenos Aires dando entrevistas, confirmaron que dentro del maletín había un arma de fuego.

Más allá haber sido descubierto en la mentira, no parece que vaya a haber consecuencias legales para Sánchez. "Probablemente no hagamos nada desde la fiscalía. Descartada la versión y descartado el hecho, no tenemos nada para hacer. De todas maneras, hablaremos con Sánchez -quien se encuentra en Buenos Aires dando entrevistas, llevado por el propio Medrano- para tomarle declaración", sostuvo Uriburu.