 Encuesta exclusiva: diarios online le ganan a las redes sociales en Mendoza

Un nutrido ecosistema de medios de comunicación online con calidad, rapidez e información propia puede ser la explicación a que en Mendoza los medios de comunicación online tengan una mayor cantidad de seguidores, a la hora de informarse, que las redes sociales. Eso sí: el teléfono se ha transformado en la herramienta más usual en la inmensa mayoría.

Este no es un dato menor, debido a que en las redes sociales cualquiera pone cualquier cosa, sea verdad o no, y los diarios reconocidos, con directores, editores y periodistas con nombre y apellido, tienen al menos una obligación que no tienen las redes: chequear lo que ponen.

Una encuesta exclusiva realizada para MDZ por la consultora Raúl Aragón y Asociados da cuenta de ellos. Al rol clásico de la TV con su enorme cantidad de canales de noticias y que se lleva el 40 por ciento de la audiencia de noticias, le siguen los diarios online, con el 26,1% de la audiencia. Las redes se llevan el 18,1 y cientos de radios se reparten un 8,1%.

Hay un problema con respecto a la TV. El informe del año pasado de la Defensoría del Público da cuenta que ese mundo que se lleva el 40% de la audiencia interesada en noticias, ofrece un 50% de sus informaciones sin citar la fuente.

Un dato fundamental de esta encuesta de consumo de medios es que los diarios de papel han quedado como principal fuente de información de solo el 3,1% de las personas que buscan noticias.

Según el último informe del IVC (marzo 2019), la circulación neta de diarios impresos en la Argentina (lunes a domingo) tiene estas cifras, entre las que deben contarse los que se regalan o llegan con promociones:

Clarín: 213 mil

La Nación: 100 mil

Diario Popular: 51 mil

La Gaceta de Tucumán: 36 mil

La Voz del Interior: 31 mil

Los Andes (Mendoza): 19 mil

Página 12: 18 mil

El Día (La Plata): 18 mil

La Capital: 18 mil

El Liberal (Santiago del Estero): 14 mil

Río Negro: 12 mil

El otro dato relevante de Mendoza es que Facebook no encabeza la lista de medios por los que la gente se informa y tiene un 14% de seguidores. Esa red es habitual distribuidor de noticias falsas que mucha gente cree solo por estar en Facebook, en donde se postean diarios que no existen ni están manejados por equipos profesionales. Es superada por la TV por un punto. Twitter es fuente de noticias para el 4% de la los mendocinos.

Y a la hora de conocer la incidencia de los medios porteños de televisión, una especie de medios locales de la Capital Argentina que nos invaden con sus "alerta por choque en Panamericana", tienen su ranking en Mendoza.

Los canales porteños (llamados "nacionales" por su alcance más que por su contenido) más visto, de mayor a menor, son, de acuerdo a la mención espontánea de los encuestados:

TN: 3,9% Telefé: 2,5% C5N: 2,3% Canal 13: 2,1% A24: 2,1% América: 2% Crónica: 1,4%

Clarín: 3,5% Infobae: 3,2% La Nación: 1% Página/12: 1%

Población target: Mayores de 16 años residentes en la provincia de Mendoza en condiciones de votar. Tamaño de la muestra: 1000 casos efectivos. Tipo de muestra: Aleatoria simple, con reposición, ponderada luego por cuotas de Género, NSE y Rango de Edad, con proporcionalidad según peso poblacional. Margen de error muestral: +/- 3,5 % (para P = 0,50). Técnica de recolección de datos: Sistema CATI. Instrumento de recolección de datos: Cuestionario abierto y cerrado. Fechas del campo: Del 27 al 31 de mayo de 2019. Dirección: Raúl G. Aragón.