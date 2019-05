Encuentro sobre inclusión digital para jubilados en Ciudad

Con una muy buena convocatoria, se inició el primer encuentro de Inclusión Digital para adultos mayores en la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza, que consiste en una serie de capacitaciones sobre el uso de la tecnología y de internet en actividades básicas y de la vida cotidiana.

Se trata de una iniciativa del municipio junto al Gobierno de Mendoza, el ITU (Instituto Tecnológico Universitario) y el banco Supervielle, como parte de un paquete de acciones que acercan el uso de las tecnologías a los ciudadanos de las distintas edades. En esta instancia, el objetivo es enriquecer la calidad de vida de las personas de la tercera edad.

“El trabajo en conjunto con las instituciones nos permite integrar objetivos comunes. El banco Supervielle ofrece trámites que se pueden hacer directamente desde casa y busca que cada vez más adultos mayores puedan utilizar de manera segura estos beneficios. El ITU fomenta el aprendizaje en nuevas tecnologías para reducir la brecha etaria en formación digital. Desde la Municipalidad, también acercamos el uso de las tecnologías a personas de distintas edades, por lo que habilitamos el SUM y una sala de la Nave Cultural para que, en este caso, los mayores tengan un espacio amigable para fortalecer su autonomía y mejorar su calidad de vida. Vamos a seguir trabajando en red con las instituciones y escuchando los pedidos de los vecinos”, manifestó Nora Vicario, Secretaria de Modernización y Medios de la Ciudad de Mendoza.

Unas 60 personas se hicieron presentes en el séptimo piso del edificio municipal en el primero de los cinco encuentros que tendrá esta capacitación, donde se tocaron temas básicos para nivelar los conocimientos del grupo. A partir de la próxima clase se irá profundizando en cuestiones como internet con fines prácticos, redes sociales, aprender a realizar trámites, gestionar su pensión, etc.

“Muy buena charla, dieron una explicación completa y me voy conforme. El celular lo puedo manejar, pero vengo para aprender a manejar la notebook”, comentó María Barroso, de 63 años y vecina de la Ciudad.

Otro de los asistentes, Héctor de 79 años y también de Capital, comentó: “Tengo conocimiento pero vengo a reforzar y ver si surge algo nuevo y que me sirva. Uso permanentemente el celular y la tablet, manejo muy bien todo lo que es home banking y pagos. Me voy muy contento porque la Municipalidad me ha atendido muy bien”.

Esta capacitación es totalmente gratuita y se ofrece en dos grupos. Por un lado, las clases se dictan los lunes y jueves de 9 a 11 en el Palacio Municipal (9 de Julio 500, 7º piso). Por otro lado, se puede optar los martes, también de 9 a 11, en la Nave Cultural.