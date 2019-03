Encontró medio millón de dólares y los devolvió

¿Qué harías vos si te encontrás un maletín con medio millón de dólares? A José Sánchez de 39 años le pasó y lo que hizo fue buscar al dueño para devolverselo.

Hace changas hace cinco años para mantener a su familia y entre un trabajo y otro, justamente, fue que se encontró en una calle de la ciudad de Nogoyá, Entre Ríos, un maletín con unos 500.000 dólares.

Él vio cómo un hombre se subía a una camioneta y olvidaba el portafolios en la vereda. "Traté de hacerle señas, pero no me vio", contó Sánchez a TN. Contó que lo llevó hasta un baldío que había cerca para ver lo que tenía en su interior.

Al darse cuenta lo que había se sorprendió. "Nunca vi en mi vida esa plata. No la conocía. La plata que conozco acá es la de 100 pesos, pero dólares jamás", admitió.

Antes de que se alejara demasiado del lugar vio reaparecer la camioneta con el dueño del maletín y se lo devolvió. “Bajó el mismo señor de antes y le dije 'tome, yo sé que es suyo'. Me pidió el teléfono y la dirección y me ofreció plata, pero yo le dije que no", recordó.

El dueño del dinero agradeció infinitamente el gesto del albañil. Le ofreció una recomenpensa de un millón de pesos o comprarle una casa porque el alquila pero rechazó todo. “Soy humilde, el dinero para mí no tiene sentido. A mí la plata me gusta ganármela, con mi esfuerzo. Tener todo de golpe no lo acepto", sentenció.

Sánchez tiene 40 años. Se dedica a pintar por la mañana y es panadero por la tarde. Lo único que reclama es un empleo en blanco porque tiene hijos y a veces se queda sin plata.