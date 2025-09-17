En vivo: la marcha universitaria llegó a la calle Belgrano y se dirige a la Plaza Independencia
Alumnos, docentes, personal no docente y personas que apoyan la causa se concentran en la UNCuyo para participar de la marcha universitaria.
Alumnos, docentes, personal no docente y personas que apoyan la causa se concentran en la UNCuyo para participar de la marcha universitaria.
Pasadas las 15, comenzó la concentración en la rotonda de ingreso de la UNCuyo para participar de la marcha universitaria. La casa de estudios junto a otras universidades del país se movilizará esta tarde en reclamo por el veto a la ley de financiamiento universitario que podría ser rechazado por Diputados en el Congreso.