En vivo: la Bendición de los Frutos inaugura los festejos vendimiales

La Bendición de los Frutos abre los festejos vendimiales en Mendoza, con un ritual que une tradición, fe y comunidad en su 90° aniversario.

Mendoza inicia la Vendimia con la Bendición de los Frutos en Lavalle.

La provincia da comienzo a los festejos vendimiales con la tradicional Bendición de los Frutos, este año bajo el lema “La mesa del vino compartido”, con texto de la artista y escritora Alicia Casares. A nueve décadas de la primera celebración, Mendoza renueva el ritual de agradecer por la cosecha y pedir una vendimia próspera.

La ceremonia reúne pasado, presente y futuro, e invoca la protección sobre las personas, los frutos, los hogares y el trabajo cotidiano. La agricultura aparece como el lazo ancestral entre el ser humano y la tierra, origen del arraigo, las comunidades y las tradiciones.

Cada cosecha se celebra como un hecho esencial: la mesa familiar simboliza unión y gratitud, y reconoce el trabajo colectivo detrás de cada alimento. Las reinas de cada departamento participan con canastos de frutos, en una muestra de abundancia y un deseo de paz para todos los mendocinos.

La Bendición de los Frutos marca el inicio de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Durante el acto se honra a la Virgen de la Carrodilla y se integran oraciones interreligiosas, música y danzas en una celebración que fusiona fe, cultura e identidad.