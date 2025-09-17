Presenta:
La concentración comenzó a las 15.&nbsp;
En vivo: comenzó la concentración de la marcha universitaria

Alumnos, docentes, personal no docente y personas que apoyan la causa se concentran en la UNCuyo para participar de la marcha universitaria.

La marcha tiene un recorrido establecido y además, la concentración será a las 15 desde el ingreso a la universidad. El recorrido fue acordado por las autoridades universitarias y la Ciudad de Mendoza, ya que pertenecen a esa comuna las calles por donde pasará la movilización. Pero además, la UNCuyo invitó a la concentración desde las 15 por grupos para que haya un orden en la movilización.

marcha universitaria mendoza uncuyo septiembre 2025 5
Las columnas de la marcha se organizan de la siguiente manera: la asamblea universitaria junto con la bandera de arrastre, la rectora Esther Sánchez, el vicerrector Gabriel Fidel, miembros de los Consejos Superior y directivos de las distintas facultades.

En segundo término, van los gremios universitarios. Es un frente donde confluyen Fadiunc y Sidincu (que son los sindicatos que representan al sector docente) como así también Fucuyo (La Federación Universitaria de Cuyo).

Luego, se ubican las unidades académicas, es decir las autoridades y profesores de las facultades. En cuarto lugar, las organizaciones estudiantiles, que están nucleadas en distintas organizaciones.

Representantes de la salud pública se encontrarán inmediatamente atrás de los estudiantes. Es que además del veto a la ley de financiamiento educativo, el presidente Milei vetó a la par, la emergencia en salud y de esta manera, también habrá menos fondos para los hospitales. Las organizaciones de derechos humanos irán sextas. Finalmente, los sindicatos y por último los partidos políticos.

marcha universitaria mendoza uncuyo septiembre 2025 3
La concentración comenzó a las 15 en el ingreso a la UNCuyo. Luego, bajará por la calle Lencinas que está en el Parque General San Martín (como la universidad) y la columna seguirá derecho por Juan B. Justo de la Sexta Sección de la Ciudad de Mendoza que se convierte después en la calle Las Heras.

Cuando la movilización llegue a la calle Mitre, irá hacia la Plaza Independencia. En ese espacio central de la ciudad habrá un acto a las 18. Respecto a la cantidad de manifestantes, se espera que podría ser muy similar a la marcha de abril del año pasado, es decir rondar las 50 mil personas, lo que implicará una masividad muy relevante.

marcha universitaria mendoza uncuyo septiembre 2025 1

