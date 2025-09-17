En vivo: comenzó la concentración de la marcha universitaria
Alumnos, docentes, personal no docente y personas que apoyan la causa se concentran en la UNCuyo para participar de la marcha universitaria.
Pasadas las 15, comenzó la concentración en la rotonda de ingreso de la UNCuyo para participar de la marcha universitaria. La casa de estudios junto a otras universidades del país se movilizará esta tarde en reclamo por el veto a la ley de financiamiento universitario que podría ser rechazado por Diputados en el Congreso.
La marcha tiene un recorrido establecido y además, la concentración será a las 15 desde el ingreso a la universidad. El recorrido fue acordado por las autoridades universitarias y la Ciudad de Mendoza, ya que pertenecen a esa comuna las calles por donde pasará la movilización. Pero además, la UNCuyo invitó a la concentración desde las 15 por grupos para que haya un orden en la movilización.