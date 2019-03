En qué lugares tienen miedo de trabajar los médicos mendocinos

Un nuevo ataque contra una médica del hospital Paroissien renovó la polémica sobre la inseguridad en los centros de salud de la provincia. Desde Ampros reiteraron el reclamo para que se tomen medidas que busquen proteger a los profesionales de la salud, y dieron detalles de cuáles son las "zonas calientes" para hacer las guardias.

Claudia Iturbe, secretaria adjunta de Ampros, le relató a MDZ que "las agresiones en las guardias son permanentes, así como los insultos". Consultada por qué hay pocas noticias de ataques a médicos, la licenciada indicó que "la mayoría no se denuncia". "Este año sólo se conocieron los ataques del Lencinas y el del Paroissien, pero son más", agregó.

Iturbe dio algunos detalles sobre cuáles son las guardias más peligrosas: "Las más peligrosas son las de los hospitales generales, o las de los barrios conflictivos de Godoy Cruz y Las Heras, las 'zonas rojas'".

Si bien la secretaria adjunta reconoció que "de la policía siempre recibimos respuesta" tras algún inconveniente, le reclamó al Gobierno tomar medidas para aumentar la seguridad de los médicos, como cerrar el acceso a las guardias -"a las que ahora entra cualquiera"-, instalar botones antipánico o hacer una campaña que haga hincapié en las sanciones que les corresponden a las personas que ataca o insulta a un profesional de la salud.

El último ataque

Ayer se conoció el testimonio de una médica del Paroissien, quien denunció que la familiar de una paciente la había atacado brutalmente: "Al llegar a la Guardia, a la señora le hicieron una primera revisión porque manifestaba que tenía dificultades respiratorias. Sus signos eran normales. Luego la hice pasar a uno de los consultorios. Como la hija no dejaba de gritar, la señora lloraba y le dije que le iba a hacer bien desahogarse. Traté de contenerla mientras mis compañeros llamaban al 911. Cabe destacar que la seguridad privada se quedó en la puerta y mientras auscultaba a la señora, desde atrás sentí que la hija me tomó el cabello y desde arriba con fuerza, me tiró contra el escritorio. Caí sentada al piso. Gracias a que el 911 venía en camino y los dos guardias del hospital y el efectivo policial entraron al consultorio, esto no terminó peor. Como consecuencia de los golpes, tengo tumefacción en el brazo, hematoma en la pierna y rectificación cervical”.