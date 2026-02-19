En medio de una tensa calma, los manifestantes se retiran del Congreso mientras adentro hay un debate caliente

Live Blog Post

"No sale gratis votar contra el pueblo trabajador", el rechazo de la CGT a la reforma laboral

Mientras los manifestantes se reúnen en las inmediaciones del Congreso y dentro del recinto se debate la reforma laboral, la cuenta oficial de la CGT realizó un posteo en su cuenta de X. "Las imágenes hablan por sí solas. El paro nacional se siente en cada puesto de trabajo, en cada fábrica, en cada oficina, en cada rincón del país", comenzaron, junto a varias imágenes de una Buenos Aires menos concurrida debido al paro de varios medios de transporte.

"No nos dan lo mismo nuestros derechos. No se negocia el trabajo, no se rifan las conquistas. Diputados, escuchen el mensaje: no sale gratis votar contra el pueblo trabajador", cerraron.