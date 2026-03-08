Empezó el Acto Central de Fiesta de la Vendimia y el público aplude la música cuyana
El Acto Centrial de la Fiesta de la Vendimia comenzó a las 21, luego será la elección de la reina y después se presentará Luciano Pereyra.
Aunque una importante tormenta que se desató al mediodía amenazó con una nueva suspensión del Acto Central de la Fiesta de la Vendimia, el cielo se despejó y desde la 21 mendocinos y turistas disfrutan de "90 cosechas de una misma cepa".
El Acto Central se reprogramó del sábado para el domingo 8 de marzo. Después del espectáculo se elegirá la Reina Nacional de la Vendimia y después se presentará Luciano Pereyra, cuyo show estaba pensado para la repetición. La segunda noche se trasladó al miércoles 11 de marzo.