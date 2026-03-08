Presenta:
Comenzó el acto central de la Vendimia 90 cosechas de una misma cepa.
Empezó el Acto Central de Fiesta de la Vendimia y el público aplude la música cuyana

El Acto Centrial de la Fiesta de la Vendimia comenzó a las 21, luego será la elección de la reina y después se presentará Luciano Pereyra.

Aunque una importante tormenta que se desató al mediodía amenazó con una nueva suspensión del Acto Central de la Fiesta de la Vendimia, el cielo se despejó y desde la 21 mendocinos y turistas disfrutan de "90 cosechas de una misma cepa".

El Acto Central se reprogramó del sábado para el domingo 8 de marzo. Después del espectáculo se elegirá la Reina Nacional de la Vendimia y después se presentará Luciano Pereyra, cuyo show estaba pensado para la repetición. La segunda noche se trasladó al miércoles 11 de marzo.

El minuto a minuto:

La memoria es del surco o el viento, no del agua

Finalmente, la censura que antició MDZ se concretó. En el discurso de despedida, la reina saliente Alejandrina Funes, dijo que las reinas llevan la "memoria del viento" y en uno de los cuadros inciales vinculado al cultivo de la vid, se habló de la "memoria del surco" mientras de fondo pasaban las imágenes de agua fluyendo por cunetas y en el escenario los hombres simulaban abrir surcos.

Las reinas mandato cumplido de azul

Las reinas nacionales de la Vendimia se pusieron de acuerdo y se vistieron todas de azul. Llegaron todas juntas y se sentaron todas en primera fila.

vendimia acto central presentan reinas inicio (3)
Las reinas departamentales se robaron los aplusos

Durante la presentación de cada candidata departamental, las hinchadas aplaudieron a sus favoritas con cantos, bombos y aplausos

vendimia acto central presentan reinas inicio (1)
Música en vivo y grito cuyano

Sergio Santi y Amar Rodriguez abrieron el primer cuadro del Acto Central mientras las reinas mandaro cumplido ingresaban al teatro griego Fran Romero Day.

vendimia acto central inicio (8)
Baile Y Color En El Acto Central de la Vendimia
Los Trovadores de Cuyo cerraron la previa

A pura música cuyana los Trovadores de Cuyo le pusieron ritmo y coros al cierre de la previa.

acto central VENDIMIA virgen de la carrodilla trovadores de cuyo (1)
Acto Central Fiesta Nacional de la Vendimia
En la previa del Acto Central de la Fiesta de la Vendimia se presentaron espectáculos artísticos.

Seguí en vivo el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia

Embed - Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 - “90 COSECHAS DE UNA MISMA CEPA”

