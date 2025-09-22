El paso a Chile sigue cerrado: cuándo podría habilitarse

El paso a Chile permanece cerrado desde el sábado por nevadas en cordillera.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor continúa cerrado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas, en ambos sentidos de circulación. El corredor internacional permanece intransitable desde el sábado por las nevadas y los pronósticos desfavorables en la zona cordillerana.

Según indicaron desde la Dirección Nacional para Asuntos Técnicos de Fronteras, durante la jornada se realizarán tareas de control de huelo y condiciones de transitabilidad en general para definir si se habilita el corredor internacional.

Por su parte, el pronóstico de Contingencias Climáticas señala que estará poco nuboso en cordillera, sin nevadas. A primera hora de la mañana las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: - 4°

Punta de Vaca: - 10°

Puente del Inca: - 14°

Las Cuevas: - 15°

Para programar adecuadamente y evitar inconvenientes antes de viajar, solicitan consultar el estado del paso a Chile en el sitio oficial https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera