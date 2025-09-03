El paso a Chile está cerrado tras el impactante siniestro vial en Ruta 7

Este miércoles un camión perdió el control y cayó al cauce del río. Vialidad Nacional trabaja en el lugar.

El paso a Chile se encuentra cerrado este miércoles tras un siniestro vial en alta montaña. El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando un camión que circulaba en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 1.196, en la zona del puente de Río Colorado, entre Polvaredas y Punta de Vacas, perdió el control y cayó al cauce del río. El conductor del vehículo fue rescatado con vida.

Por afectaciones en la estructura del puente, el paso a Chile está momentáneamente cerrado en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Vialidad Nacional se encuentra trabajando en el puente del Ríos Mendoza, a la altura de Punta de Vacas.

Cristo Redentor-86

El paso a Chile continuará cerrado hasta que el organismo concluya con los trabajos de reparación que garanticen condiciones seguras de transitabilidad. Por el momento, solo se puede circular hasta Uspallata, del lado argentino, y hasta Guardia Vieja, del lado chileno.