El móvil veterinario no se toma vacaciones

A pesar del frío y las vacaciones de invierno, el móvil veterinario de la municipalidad de Capital seguirá con su agenda habitual.

No obstante, se aclara que debido a las bajas temperaturas no se castrarán gatos ya que las mismas no propician que las intervenciones se realicen con éxito y eso pone en riesgo al animal.

Atención

No se podrán realizar castraciones en los siguientes casos:

Animales de más de 5 años de edad.

Sobrepeso ni en estado caquexia (bajo peso, anémicos).

Perras en celo.

Animales con alguna patología preexistente.

Animales de razas braquicefálicas ni caniches (perros que tienen inconvenientes respiratorios, bulldog, pekinés, normalmente son animales de nariz corta).

Los turnos

Comenzarán a entregarse a las 9 y a las 14. Se otorgará uno por persona, sin excepción. Después de esa hora, no se concederán turnos diferidos, ni momentáneos. Mientras tanto, la atención es por orden de llegada y totalmente gratuita.

Sí o sí

El móvil veterinario es exclusivo para personas domiciliadas en Capital. Por ello, al momento de la atención se deberá presentar el DNI con domicilio actualizado o la boleta con la tasa de servicios municipales.

Las precauciones

Los animales tienen que ser transportados con bozal y correa -en el caso de los perros- y a los gatos en un canil o una caja. Si desea realizar castraciones o esterilizaciones, se pide que el animal tenga como mínimo cuatro meses de edad y ocho horas de ayuno de sólidos y dos horas de líquidos.

Si necesita medicación, la misma será recetada y el vecino deberá comprarla en una veterinaria particular o en la farmacia.

Para tener en cuenta

En el horario de mañana, se entregarán 10 turnos para castración, mientras que por la tarde se entregarán sólo 8.

Turno mañana (de 9 a 12.30)

.

Turno tarde (de 14 a 17)