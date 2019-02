El insólito pedido de Gil Pereg desde la cárcel

Gilad "Nicolás" Gil Pereg, preso en San Felipe, imputado por el homicidio agravado por el vínculo de su madre y su tía, Pyrhia Sarusi y Lily Pereg, respectivamente, dejó en su propiedad frente al Cementerio de Guaymallén 37 gatos de su propiedad. Sin embargo, hoy pidió que escojan 10 y se los lleven a la prisión.

Lejos de lo que se pensaba, el israelí no comía ni mataba a los gatos, aseguran fuentes consultadas a MDZ, sino que tiene una pasión especial por ellos. Si no le llevan los 10 felinos domésticos que pide, iniciará una huelga de hambre, amenazó.

El asunto es que ya había empezado la huelga ayer, pero la interrumpió cuando llegó un abogado particular que tiene pensado contratar. Durante la charla -aseguran fuentes cercanas a la situación- no podría hablar debido a los efectos de la falta de consumo de líquidos en un día con 43 grados de sensación térmica. Rompió la huelga de hambre y tomó mucha agua. Pero pone ahora a los gatos como condición, a pesar de que ya había señalado en la Fiscalía que él come "cada cuatro días".