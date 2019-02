El hotel incendiado tenía un funcionamiento "irregular"

El hotel Las Naciones, ubicado en el centro porteño y que hoy sufrió un incendio, no está registrado en ninguna de las entidades de hoteles de turismo, fue objeto de clausuras por explotación sexual, alquila cuartos en forma permanente y también recibe turistas, quienes en los últimos años dejaron numerosas calificaciones negativas.

Desde la Cámara Argentina de Turismo (CAT), su titular, Aldo Elías, aclaró a Télam que Las Naciones "no está afiliado a la Asociación de Hoteles de Turismo desde hace unos cuantos años" y que "no opera como un hotel tradicional".

Se trata de un edificio de 28 plantas construido en 1986, con el nombre de Torre Corrientes, por estar ubicado al 818 de esa avenida, y renovado en 2007 como establecimiento 4 estrellas, bajo la denominación de Hotel Las Naciones Suites & Towers, con unas 80 habitaciones, un 50% para el sistema "apart-hotel".

A fines de 2014 fue objeto de un allanamiento de parte de la Justicia Federal, que culminó con la clausura de 37 de esos cuartos que estaban alquilados en forma permanente, por el delito de explotación sexual de mujeres víctimas del tráfico de personas.

Algunos de los departamentos del hotel figuraban hasta el año pasado en el sitio de alquiler de viviendas Zonaprop, que ofrecía 65 cuartos de 35 metros cuadrados en ese edificio, pero el aviso ya no es válido en la actualidad.

El hotel aún figura entre las ofertas de plataformas de alquiler turístico o temporario, como Trip Advisor y Booking, pero sendos avisos advierten que no está disponible en la actualidad.

Elías, titular de la CAT, dijo tras el incendio que Las Naciones "no está afiliado a la Asociación de Hoteles de Turismo desde hace unos cuantos años, aunque no tengo muy preciso el tiempo, pero en la actualidad no está asociado".

"El hotel está en una situación extraña desde hace algunos años", comentó a Télam el empresario, ya que aseguró que "no opera como un hotel tradicional, su funcionamiento es medio extraño, aunque no sé las condiciones legales con precisión".

Tras señalar que "entre los operadores de hoteles hace algunos años que se habla de que está en una situación extraña, aunque sigue recibiendo pasajeros", y sostuvo que "hace unos años se decía que era un lugar de encuentros de prostitutas".

Luego de aquel allanamiento de diciembre de 2014, el último responsable conocido fue Ezequiel Martínez, con el cargo de "gerente general del hotel Las Naciones", como aún figura en la red Linkedin.

Hubo medio centenar de heridos en el incendio.

En las plataformas de alquiler turístico aparecen opiniones de huéspedes hasta fines de 2017, muchas de ellas negativas por falta de higiene y mantenimiento, mal funcionamiento de los servicios, habilitación para fumar en los espacios comunes y cuartos, entre otras.

También a muchos les desagradaba que hubiera gran cantidad de cuartos alquilados en forma permanente, desde los cuales surgían ruidos molestos y humo de tabaco, además de otros en cuyas puertas permanecía la franja judicial de clausura, y aseguraban que cada piso parecía ser de una compañía diferente.

En avisos actuales el hotel figura con todos los servicios de un establecimiento 4 estrellas, climatizado, insonorizado y atención de alta calidad.