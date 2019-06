El gobierno multó a un supermercado por falta de productos "cuidados"

Un supermercado de Las Heras fue sancionado con una multa de 150 mil pesos luego de que inspectores detectaran que faltaban 74 productos de los 205 que contempla el programa de Precios Cuidados. Así lo determinó la Dirección de Defensa al Consumidor.

Según consta en la resolución 81 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, la infracción se registró el 7 de mayo en la sucursal de Vea ubicada en calle Independencia entre Chacabuco y Maipú, de Las Heras.

Hasta allí se trasladaron inspectores de la Dirección de Defensa al Consumidor, los cuales constataron que de los 205 productos que trabaja la firma del programa Precios Cuidados, había una faltante de 74 en las góndolas. Entre ellos, productos de limpieza, juguetes, cosméticos y alimentos.

Desde Cencosud argumentaron que la compañía por aquel entonces no había suscripto el convenio de Precios Escenciales y que el programa de Precios Cuidados se encontraba fuera de plazo de aplicación porque la vigencia del mismo era hasta el 6 de mayo.

Incluso, la empresa invoca que "al momento de la inspección, existen informativas de alertas de los faltantes de precios cuidados y que el inspector nada dice al respecto, por lo que la firma Cencosud S.A. no ha infringido norma alguna respecto de la resolución citada por el Sr. Inspector, como así tampoco lo ha hecho con relación a la ley de Lealtad Comercial".

Pero los argumentos de la compañía fueron desestimados y desde la Dirección de Defensa al Consumidor aclararon que se considera que un supermercado incurre en infracción cuando no se encuentren ofertados en una sucursal al menos el 8% de los productos de la lista. La ausencia de 74 productos de un total de 205 representa un 35%, por lo que corresponde la sanción.

Además, aclaran que el programa de Precios Cuidados vencía el 6 de mayo del 2019 pero fue prorrogado hasta el 7 de septiembre del 2019 "y comprende ahora un Listado de 543 productos lo que demuestra el interés, tanto del Gobierno como de las empresas involucradas, en mantener vigente el mentado instrumento que procura brindar precios de referencia".

Por todo ello, el órgano de control "considera razonable imponer una sanción de multa a la firma “CENCOSUD S A” CUIT Nº 30-59036076-3, nombre de fantasía “Súper Vea”, por la suma de Pesos Ciento Cincuenta Mil con 00/100 ($150.000,00)". Por último, aclara que la multa tiene una "finalidad coactiva, disuasiva y convincente, a fin de que el infractor desista y enmiende su conducta de vulneración de los derechos de los consumidores".

Según consta en la resolución, los productos que no estaban en oferta eran los siguientes: 1) Huevos de Pascua Leche Bon o Bon Display x 20 Gr.; 2) Agua Saborizada Sin Gas Manzana Awafrut x 2,25 Lt.; 3) Vino Bi Varietal Cabernet Merlot Suter x750 Cc.; 4) Vino Cabernet Malbec Canciller 750 Ml.; 5) Vino Bi Varietal Syrah Cabernet Suter x750 Cc.; 6) Jabón Sensación Nutritiva Plusbelle Pack x 3 x125 Gr.; 7) Polvo Desodorante para Pies Algabo Talquera x 100 Gr.; 8) Desodorante Axe st BAR 54 gr. APOLLO (Sin Atributo); 9) Desodorante Masculino en Spray Dry Impact Plus For Men 48 Hs Nivea x 150 Ml.; 10) Desodorante Antitranspirante Hombre en Roll On Nivea Sensitive x 50 Ml.; 11) Desodorante Femenino en Spray Dry Confort Plus 48 Hs. Nivea x 150 Ml.; 12) Desodorante en Aerosol Femenino Rexona Invisible 12 x 90 gr.; 13) Desodorante Antitranspirante en Aerosol Nivea Sensitive Protect for Men 150; 14) Desodorante Antitranspirante Roll On Flowers Hinds 60 Gr.; 15) Crema Corporal Body Express Hydration Nivea x 250 ml.; 16) Toallitas Desmaquillantes Nivea Pure x 25 Un.17) Jabón para Lavar la Ropa Gigante x 120 gr.; 18) Suavizante para Ropa Gigante Doy Pack x 900 Cc.; 19) Quitamanchas Líquido White Doy Pack Ala x 400 Ml.; 20) Quitamanchas en Polvo White Bag Ala x 420 gr.; 21) Lavandina Concentrada Ayudín x 1 Lt.; 22) Papel Higiénico Doble Hoja Scott Gold 30 Mt x 4 Un.; 23) Yogur Bebible Entero Vainilla Sachet Tregar x 1 Lt.; 24) Yogur Bebible Descremado Vainilla Sachet Tregar x 900 Gr.; 25) ) Queso Crema Mendicrim Cremoso x 300 gr.; 26) Queso Crema Light Mendicrim x 460 gr.; 27) Queso Crema Mendicrim x 460 gr.; 28) Bocaditos de carne Swift x 380 Gr.; 29) Tapa de Empanada de Hojaldre Don Celedonio x 300 gr.; 30) Tapa para Empanadas Criollas Don Celedonio x 12 Un.; 31) Tapa para Pascualina de Hojaldre Don Celedonio x 2 Uni.; 32) Pascualina Criolla Don Celedonio x 360 Gr.; 33) Ñoquis Don Celedonio x 500 gr. 34) Ravioles de Pollo y Verdura Don Celedonio x 500 Gr.; 35) Ravioles de Queso Don Celedonio x 500 Gr.; 36) Pan para Panchos Veneziana x 210 Gr.; 37) Pan para Hamburguesa Veneziana x 210 Gr.; 38) Pan Árabe Blanco Bimbo x 230 Gr.; 39) Pan con Salvado Lactal x 350 Gr.; 40) Torta con Cáscaras de Naranja Veneziana x 400 Gr.; 41) Carne Picada x Kg BJA-1-Kg; 42) Espinazo BJA1-KgA; 43) Papa fraccionada; 44) Queso Port Salut Horma La Paulina x 1 Kg; 45) Queso Cremoso Horma Supercrem x 1 Kg.; 46) Lámpara Osram Led Value Classic 4.5 W/830 E27 Cálida; 47) Lámpara Osram Led Value Classic 4.5 W/865 E27 Fría; 48) Lámpara Led Bulbo Essential Philips 4W Cálida; 49) Lámpara Led Bulbo Essential Philips 4W Fría; 50) Lámpara Philips Pack x 2 Led Bulb 4-40W E27 Cálida; 51) Lámpara Philips Pack x 2 Led Bulb 4-40W E27 Fría; 52) Camioncito Tractor x 1 Un.; 53) Camioncito Van x 1 Un.; 54) Camioncito de Ciudad x 1 Un.; 55) Camioncito 4x4 x 1 Un.; 56) Pelota de PVC x 1 Un.; 57) Juego de Ludo Línea Verde; 58) Juego de la Oca Línea Verde; 59) Cartucho Estilográfico TP ARL Pelikan Bolsita x 6 Un.; 60) Lapicera Round Stick (2 azules, 1 negro, 1 rojo) Bic x 4 Un.; 61) Galletitas Leche con Dulce de Leche Okebon 16 Un x 290 Gr.; 62) Galletitas de Vainilla Zucoa x 150 Gr.; 63) Galletitas Sabor Chocolate Rellena Vainilla Macucas x 123 Gr.; 64) ) Yerba Mate Rosamonte Suave Especial x 1 Kg; 65) Yerba Mate Tradicional Romance x 1 Kg.; 66) Leche en Polvo Descremada Instantánea Armonía Bolsa x 200 gr.; 67) Leche en Polvo Entera Instantánea Armonía Bolsa x 200 gr.; 68) Leche en Polvo Entera Instantánea con Vitamina A y D en Paquete Purísima x 400 gr.; 69) Cacao en Polvo Toddy Extremo x 180 Gr.; 70) Azúcar Impalpable La Parmesana Sobre x 250 gr.; 71) Mayonesa Light Cada Día Doy Pack x 500 Cc.; 72) Postre de Maní Marmolado Mantecol x 110 Gr.; 73) Postre de Maní Nucrem x 290 Gr.; 74) Huevos de Pascua Blanco Bon o Bon Display x 20 Gr.