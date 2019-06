El futuro del trabajo decente: la OIT discutió sobre "un programa centrado en las personas"

La Comisión Mundial de la OIT sobre el Futuro del Trabajo insta a los gobiernos a comprometerse a adoptar una serie de medidas a fin de hacer frente a los desafíos generados por los profundos cambios sin precedentes que tienen lugar en el mundo del trabajo.

Copresidida por el presidente de Sudáfrica Ciryl Ramaphosa y el primer ministro de Suecia Stefan Löfven, la Comisión propone una visión de un programa centrado en las personas, basado en la inversión en las capacidades de los individuos, las instituciones laborales y en el trabajo decente y sostenible. Entre las diez recomendaciones se encuentran:

Una garantía universal de empleo que proteja los derechos fundamentales de los trabajadores, garantice un salario que permita un nivel de vida digno, horas de trabajo limitadas y lugares de trabajo seguros y saludables.

Una protección social garantizada desde el nacimiento hasta la vejez que atienda las necesidades de las personas a lo largo de su ciclo de vida.

Un derecho universal al aprendizaje permanente que permita que las personas se formen, adquieran nuevas competencias y mejoren sus cualificaciones.

Una gestión del cambio tecnológico que favorezca el trabajo decente, incluso a través de un sistema de gobernanza internacional de las plataformas digitales de trabajo.

Mayores inversiones en las economías rurales, verdes y del cuidado.

Una agenda transformadora y mensurable a favor de la igualdad de género.

La reestructuración de los incentivos a las empresas a fin de estimular las inversiones a largo plazo.

“Nos esperan innumerables oportunidades para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, ampliar las opciones disponibles, cerrar la brecha de género, revertir los estragos causados por las desigualdades a nivel mundial y mucho más. Sin embargo, nada de ello ocurrirá por sí mismo. Sin esas medidas enérgicas, nos dirigiremos a un mundo en el que se ahondarán las desigualdades e incertidumbres existentes,” señala el informe.

El informe describe los desafíos planteados por las nuevas tecnologías, el cambio climático y el cambio demográfico, y hace un llamado a favor de una respuesta colectiva a escala mundial ante los trastornos que estos ocasionan en el mundo del trabajo.

La inteligencia artificial, la automatización y la robótica darán lugar a una pérdida de empleos, en la medida que las competencias se volverán obsoletas. Sin embargo, estos mismos avances tecnológicos, junto a la ecologización de las economías, también crearán millones de empleos, si se aprovechan las nuevas oportunidades.

Este informe es el resultado de un examen realizado a lo largo de 15 meses por los 27 miembros de la Comisión Mundial, constituida por destacadas personalidades del mundo empresarial, laboral y académico, grupos de reflexión y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.

Según Ramaphosa, "el Informe de la Comisión Mundial de la OIT sobre el Futuro del Trabajo es una contribución vital para lograr comprender los cambios que se producen, y que continuarán en desarrollo, en el mundo del trabajo. El informe debe estimular el compromiso y las asociaciones dentro de las jurisdicciones nacionales y regionales, y entre ellas, para asegurar que la economía mundial y las sociedades sean más equitativas, justas e inclusivas. Al mismo tiempo, debe inspirar una acción mundial para contener o eliminar los desafíos que la humanidad se ha impuesto a sí misma en el curso de la historia."

“El mundo del trabajo experimenta grandes cambios que crean numerosas oportunidades para más y mejores empleos. Pero los gobiernos, los sindicatos y los empleadores necesitan trabajar juntos a fin de hacer que las economías y los mercados laborales sean más inclusivos. Este tipo de diálogo social puede contribuir a que la globalización nos beneficie a todos”, declaró el Primer Ministro Sueco y copresidente de la Comisión Mundial, Stefan Löfven.

El informe además pone de manifiesto el “papel único” que la OIT debe desempeñar en la elaboración y puesta en práctica del “programa centrado en las personas” en el sistema internacional y exhorta a la Organización a dar prioridad a la implementación de las recomendaciones del informe.

“Las cuestiones destacadas en este informe son relevantes para las personas en todas partes y para el planeta”, comentó el Director General de la OIT, Guy Ryder. “Pueden ser desafiantes, pero si las ignoramos lo hacemos por nuestra cuenta y riesgo. El mandato de la OIT, que reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores de todos las regiones del mundo, significa que la Organización está bien situada para servir de brújula y de guía para contribuir a abrir nuevas perspectivas en el trabajo para las futuras generaciones.”

Para ver y escuchar en vivo las conferencias que se desarrollan hasta el 21, hacé clic aquí.

El aprendizaje permanente para un mejor futuro del trabajo

Los participantes al foro celebrado en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) del centenario abordaron las profundas transformaciones que experimenta el mundo del trabajo, como la tecnología y los cambios climáticos y demográficos.

Los participantes, representantes de trabajadores, empleadores y gobiernos, del sector privado y organizaciones internacionales analizaron la manera en que estas transformaciones ofrecen nuevas oportunidades para crear empleos y mejorar los ingresos. También consideraron cómo estos cambios desestabilizan los mercados de trabajo, afectan las redes mundiales de producción y modifican los perfiles y las competencias requeridas para los puestos de trabajo existentes y futuros.

Moussa Oumarou, Director General Adjunto de Programas Exteriores y Alianzas de la OIT, señalo la necesidad de abordar con urgencia los crecientes desafíos del mundo del trabajo. “El progreso tecnológico – la inteligencia artificial, la automatización y la robótica – creará nuevos empleos, pero algunas personas tendrán que adaptarse, y nos corresponde actuar colectivamente a fin de garantizar que la red de seguridad social les permita gestionar esta transición eficazmente. Las competencias forman parte de este escenario. Las competencias de hoy no se ajustarán a los empleos de mañana, y los conocimientos adquiridos recientemente corren el riesgo de volverse obsoletos con rapidez”.

Los participantes coincidieron en que estos desafíos imponen que las competencias sean actualizadas y perfeccionadas continuamente a lo largo de toda la vida. Además, será necesario crear empleos para el gran número de jóvenes trabajadores en las economías en desarrollo.

José Ángel Gurría, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), manifestó que las fuerzas de la digitalización, la globalización y el cambio demográfico tienen un enorme potencial de mejorar la vida de las personas, y que cuatro de cada diez empleos creados actualmente en los países de la OCDE se encuentran en los sectores de uso intensivo de tecnologías digitales. “Pero al mismo tiempo, 14 por ciento de la fuerza de trabajo está expuesta al riesgo de ser desplazada por la tecnología, y otro 32 por ciento se verá afectado por la tecnología. De manera que la tecnología tendrá un impacto sobre aproximadamente la mitad de la fuerza de trabajo; esta mitad no está preparada para trabajar en sectores profesionales altamente tecnológicos”.

“Quienes más necesitan formación son los que tienen menos acceso a ella”, agregó.

Al mismo tiempo, las tendencias demográficas están dando lugar a presiones migratorias masivas y al desplazamiento a gran escala de migrantes y refugiados.

Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), explicó: “Más de 70 millones de personas han sido desplazadas a causa de la guerra y la violencia, algunas veces asociadas a la pobreza y el cambio climático. Por el hecho de ser desplazadas de esta manera, con frecuencia también están prácticamente excluidas de las transformaciones que estamos abordando y que benefician a otros en el mundo del trabajo”.

Luego añadió: “85 por ciento de los refugiados, de las personas desplazadas, los apátridas, se encuentran en países pobres o de ingresos medios. La mayor parte del trabajo al cual tienen acceso es informal. Su exclusión tiene múltiples formas y serias repercusiones sobre su capacidad de trabajar. No poseen documentos y con frecuencia no tienen de libertad de circulación. Están excluidos de los servicios financieros, la brecha digital es particularmente grande y la educación es una posibilidad remota”.

Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), observó que “existe un gran desfase entre las economías en desarrollo y de ingresos medios y las más desarrolladas porque es evidente que en países como Alemania, por ejemplo, la digitalización está creando empleos, pero en América Latina y en otros países, no lo está haciendo y tiene un impacto negativo sobre la informalidad y las pequeñas y medianas empresas. En América Latina, 80 por ciento del empleo se concentra en las pequeñas y medianas empresas”.

Agregó que las economías en desarrollo necesitan formular políticas industriales y tecnológicas para crear nuevos empleos e incorporar la digitalización en la estructura de la economía.

Thorben Albrecht, Director Federal del Partito Socialdemócrata de Alemania y miembro de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la OIT , planteó: “Las necesidades de competencias están cambiando con mucha rapidez y seguirán cambiando a lo largo de los próximos años, nuestro desafío es garantizar que nadie sea dejado atrás. ¿Cómo lo logramos? Tenemos que pasar de las políticas activas a las políticas proactivas que involucren a las personas, que les ofrezcan formación mientras aún tienen trabajo pero están en riesgo de perderlo a causa del progreso tecnológico”.

Además sugirió instituir una “cuenta universal de oportunidades” para la formación continua a lo largo de toda la vida, en lugar del ingreso básico universal. Agregó que esto garantizaría además que las personas tengan una mayor igualdad de oportunidades cuando comienzan su vida profesional.

Dimple Agarwal, líder mundial de transformación organizacional y talento para la práctica de capital humano en Deloitte Human Capital, explicó: “En los puestos de trabajo, algunas tareas están cambiando. Se puede ocupar a las personas que solían ejercer estos oficios a tiempo completo con nuevas competencias y habilidades a fin de complementar lo que hacían previamente”.

Argarwal añadió: “Toda nuestra investigación y el trabajo con nuestros clientes indican que efectivamente se están creando más empleos, y que la productividad aumentará, pero lo que tenemos que hacer es enseñar a las personas a trabajar mejor con las máquinas”. Agregó que los trabajadores debían redoblar la apuesta en las competencias que son exclusivamente humanas, como la resolución de problemas complejos, las competencias cognitivas y sociales, y que el aprendizaje permanente, el cual tiene lugar sobre todo en el lugar de trabajo, necesita ser más innovador y pertinente.

Mary Liew Kiah Eng, Presidenta del Congreso Nacional de Sindicatos de Singapur y Secretaria General de Oficiales Marítimos de Singapur, recordó que los cambios que tienen lugar en el mundo del trabajo están ocurriendo a una velocidad sin precedentes. “Las empresas tienen que innovar, asimismo los trabajadores tienen que mejorar y actualizar sus competencias. No recorremos solos este camino. Los trabajadores no pueden hacerlo por sí mismos, ni los empleadores, y tampoco los gobiernos. Necesitamos colaboración, y es aquí donde entra en juego el tripartismo. Los socios tripartitos deben recorrer juntos este camino de transformación, para garantizar que los trabajadores puedan tener mejores salarios, beneficios y perspectivas profesionales”.

A continuación el foro orientó la discusión hacia un estudio de caso específico dedicado al aprendizaje permanente en Suiza.

Boris Zürcher, Jefe de la Dirección de Trabajo de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO), declaró: “Los interlocutores sociales desempeñan un papel fundamental, pero también las asociaciones profesionales que están atentas a la economía, están atentas a las necesidades del mercado laboral y también de los trabajadores, y que están estableciendo los programas de formación para mantenerse al día con las competencias. Esta cultura de diálogo es esencial”.

Blaise Matthey, Director General de la Federación de Empresas Romandas, afirmó: “En Suiza, existe la profunda convicción de que visto que no contamos con materias primas, nuestra materia prima es la educación”. Luego añadió: “Es necesario un compromiso personal y colectivo a fin de garantizar una buena educación básica, una buena formación permanente y, sobre todo, una adaptación continua a la formación.

Luca Cirigliano, Director de Asuntos Internacionales de la Unión Sindical de Suiza SBG-USS, destacó: “La accesibilidad es algo a lo cual debemos prestar atención; la accesibilidad de los trabajadores al aprendizaje y a las oportunidades de participar a este aprendizaje”. Se refirió además la “falta de tiempo y de dinero para que las personas se eduquen por su cuenta”.

Acción comunitaria para luchar contra el trabajo infantil

En un día cualquiera, en las remotas comunidades rurales de Rangpur, en el noroeste de Bangladesh, se pueden ver personas que se dirigen a sus actividades cotidianas: trabajar, hacer las compras, niños que juegan. Pero si se observa más atentamente, también se pueden ver niños trabajando, en puestos de té, obras en construcción, granjas, fábricas de ladrillos y en la pesca.

Estos niños trabajadores ponen de manifiesto las dificultades que muchas familias enfrentan en la región, la más pobre del país.

Obligados a trabajar para contribuir con los ingresos de la familia, a estos niños les queda poco tiempo para ir a la escuela.

La edad mínima para trabajar en Bangladesh es 14 años. A los menores de 18 años no les está permitido realizar trabajos peligrosos que representen un riesgo para su salud o seguridad. No obstante, las leyes no han evitado que los niños trabajen.

A fin de ayudar a las familias de estos niños, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos financió el proyecto CLEAR (2013 a 2018). El proyecto ayuda a los países a combatir el trabajo infantil a través del desarrollo de la legislación, el fortalecimiento de su aplicación y la mejora de la capacidad de supervisión.

La mayor dificultad que el proyecto tuvo que enfrentar en las comunidades seleccionadas fue que en las zonas rurales numerosos lugares de trabajo son inaccesibles a los inspectores del trabajo debido a la falta de infraestructura, la naturaleza informal de gran parte del trabajo y los limitados recursos.

A fin de superar estos obstáculos, el proyecto trabajó en colaboración con miembros influyentes de la comunidad como líderes religiosos y maestros para establecer los Grupos voluntarios de supervisión del trabajo.

En un año y medio se crearon un total de 144 grupos en 45 Uniones rurales (zonas administrativas) en todo el noroeste de Bangladesh. Estos grupos contaron con el apoyo de jóvenes voluntarios quienes identificaron a los niños trabajadores en sus comunidades y los retiraron de los lugares de trabajo.

Gracias al apoyo del proyecto CLEAR, estos voluntarios consiguieron retirar a 2.000 niños del trabajo infantil.

Además, como resultado del proyecto, el Gobierno de Bangladesh asignó mayores fondos para hacer frente al trabajo infantil y facilita el acceso de las familias vulnerables a la protección social.

“El trabajo infantil estaba en todas partes. No lo sabíamos y no interveníamos. Hoy día, todas las familias saben que no deberían enviar a sus hijos a trabajar."

Al involucrar a voluntarios de las comunidades locales, los sistemas comunitarios de control del trabajo infantil pueden identificar y localizar a los niños que están en riesgo y derivarlos a los servicios de apoyo. Además, contribuyen a sensibilizar a las comunidades y a cambiar la actitud hacia el trabajo infantil.