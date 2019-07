El comunicado de Glovo tras el repudio masivo por el repartidor accidentado

El sábado, un trabajador que utiliza la app de delivery de comida Glovo fue colisionado por un vehículo en Capital Federal. Desde el suelo, le comunicó la situación a la empresa, cuya primer reacción fue preguntar por el estado en el que se encontraba le pedido que debía entregar.

Esta situación fue difundida en su cuenta de Twitter por la periodista Yanina Otero, quien se había detenido en el lugar a socorrer al repartidor: Ernesto, de 63 años. A partir de esta publicación, el caso tomó estado público y repudio masivo hacia la empresa.

Ante esto, Glovo emitió un comunicado en el que "reconoce su error en este caso específico" y agrega: "El agente no comprendió la gravedad de la situación y su respuesta no fue la adecuada. Lamentamos profundamente lo sucedido y estamos trabajando para que no vuelva a ocurrir".

El comunicado de Glovo.

Por otra parte, esta mañana habló el repartidor con Todo Noticias. "Tengo un golpe fuerte en la cabeza, pero estoy bien. Soy un viejito fuerte", bromeó Ernesto. "Venía por mi mano y un automovilista no me vio. El muchacho se bajó y me auxilió", agregó el motociclista que trabaja para Glovo.

"Dentro del dolor que sentía me preocupé por comunicarme con 'soporte' por la responsabilidad de llevar un producto encima y entregarlo. Pero no nos creen, Glovo no nos cree que podamos tener un accidente porque muchos son capaces de fingirlo para quedarse con la mercadería", relató.