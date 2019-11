El Colegio de Abogados suspendió a Ana Rosenfeld por el caso Darthés

El martes 11 de diciembre de 2018 Thelma Fardin denunció haber sido violada por Juan Darthés. En un relato desgarrador y en compañía del colectivo de Actrices Argentinas, conmovió a la sociedad.

“Fue en 2009. Tenía 16 años y estábamos en una gira infantil, yo era una nena. El único actor adulto tenía 45 años. Comenzó a besarme el cuello y le dije que no. Me agarró la mano y me hizo que lo tocara y me dijo ‘mirá cómo me ponés’, haciéndome sentir su erección. Me tiró en la cama y me empezó a practicar sexo oral. Me metió los dedos y yo seguía diciendo que no. Le dije: ‘Tus hijos tienen mi edad’, pero siguió. Se subió encima mío y me penetró, hasta que alguien golpeó la puerta, me paré, Juan salió de encima mío y salí. Gracias a que alguien habló, hoy yo puedo hablar. Cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a cuidarme y a darme mucho amor”, relató en un estremecedor video la actriz.

Pero un día antes de conocerse esta grave denuncia, la abogada de Darthés, la doctora Ana Rosenfeld, quien lo había representado en una causa que el actor había iniciado contra Calu Rivero por daños y perjuicios, renunció a su defensa en el caso Fardin.

“Presentaré en Tribunales mi renuncia al patrocinio letrado que ejercía en representación de Juan Darthés”, publicó en sus redes sociales antes de la divulgación del video y la ratificación de la denuncia.

En declaraciones televisivas, había sugerido que su cliente había tenido una conducta inapropiada. “Por un tema de principios éticos y morales, por una conducta y línea de vida doy un paso al costado”, expuso.

Por su conducta, fue denunciada en 2018 el Colegio Público de Abogados por los doctores Francisco Oneto y por Fernando Miguez. El tribunal de disciplina decidió, casi un año después de aquel episodio, sancionarla con un año de suspensión de la matrícula por violar el secreto profesional, en el marco del caso Darthés.

Según expresa la sentencia contra Rosenfeld que fue confirmada a Infobae por representantes del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal este miércoles, la letrada no podría ejercer durante un año en ningún caso.

Cabe destacar que si la abogada apela este fallo ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo -como se espera que lo haga en las próximas horas-, la sentencia quedará inmediatamente suspendida.

En base a lo que pudo averiguar Infobae, la resolución es severa: es poco frecuente la suspensión de matrícula, la sanción suele ser un apercibimiento económico. La denuncia contemplaba el hecho de violar el secreto y la ética profesional al renunciar a la defensa, dar por hecho que le cree a la denunciante y perjudicar, así, a su cliente. Fuente: Infobae