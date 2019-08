El chofer de Uber desaparecido hizo su descargo: "No me fui con ninguna mujer"

Pablo Emili Tisera (47), el chofer de Uber que estuvo desaparecido desde el miércoles a la mañana hasta el sábado al mediodía, negó haberse escapado con una mujer y aseguró que "vivió momentos de mucha angustia y confusión" que lo llevaron a perder la noción del tiempo.

Emili utilizó su cuenta de Facebook para agradecer a todos los que se preocuparon por él y confirmó que ya se encuentra de regreso en su hogar. "Pasé una sensación de angustia y confusión, lo que hizo que tomara mi auto y saliera sin rumbo fijo. Llegué a Tunuyán y ahí permanecí, como podría haber terminado en cualquier lugar, durante tres días, un poco confundido y sin mucha noción del tiempo", explicó el chofer.

La familia de Emili radicó la denuncia por averiguación de paradero el miércoles de la semana pasada cuando el hombre salió a trabajar como chofer de Uber y nunca regresó a su casa. Emili fue encontrado el sábado al mediodía en una estación de servicio de Tunuyán y desde el Ministerio Público Fiscal informaron que estuvo dando vueltas por las zonas del Carrizal y del Manzano Histórico. En su declaración, el hombre contó que el motivo de su desaparición fue que atraviesa problemas económicas y que deseaba alejarse de su familia para pensar.

De la investigación surgió que el hombre tuvo pensamientos suicidas y que buscó formas de atentar contra su vida en internet, por lo cual fue derivado al Cuerpo Médico Forense donde aconsejaron que fuera trasladado al hospital psiquiátrico El Sauce para recibir un control y tratamiento.

Sin embargo, otra versión que circuló con fuerza es que Emili se había escapado con una mujer y dinero de su familia, pero el chofer negó rotundamente que esto haya ocurrido. "Quisiera aclarar que no me fui con ninguna mujer, ningún hombre, ningún travesti, ninguna oveja, ni gatos, ni perros. Tampoco existió ningún dinero en el medio. Jamás quisiera lastimar a mi familia ni seres queridos, los que me conocen lo saben", escribió Emili en su cuenta de Facebook.

Y completó: "Lamentablemente a veces vende más publicar noticias ficticias o sensacionalistas sin fundamentos, que la simple búsqueda de una persona perdida. Ayer realicé todos los trámites de protocolo en la fiscalía y en el cuerpo médico forense. Envío un abrazo fraternal a todos mis amigos, familiares y a todas las personas que no me conocen pero han estado pendientes de mi situación".