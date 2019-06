El argentino que sorprendió a todos y ganó 100 mil dólares jugando a las cartas

Lo consideraban el "Cenicienta" del torneo. Y no era para menos: entre los cuatro jugadores que quedaban con posibilidades de llevarse el Mythic Championship III había tres leyendas del Magic, el juego de cartas coleccionables más popular del mundo. Sin embargo, Matías Leveratto consiguió lo imposible, se llevó el trofeo y los 100 mil dólares de premio.

"La carrera milagrosa del 'tapado' continúa", escribían ayer por la mañana en el sitio oficial de Wizards of the Coast, la empresa dueña de la marca Magic: The Gathering (Magic: el encuentro), y que organiza los cada vez más importantes torneos internacionales del juego.

La historia de Leveratto dentro del torneo tiene muchos elementos épicos: luego de alejarse de la escena competitiva, volvió a jugar recientemente, más precisamente cuando el juego digital Magic Arena salió al mercado. Fue dentro de ese juego que logró clasificarse al torneo en Las Vegas, y enfrentarse a algunos de los mejores jugadores de la historia.

En la semifinal venció a Shahar Shenhar, un jugador israelí que consiguió consagrarse campeón mundial dos años consecutivos. Tras ganarle, pasó a la final contra Brad Nelson, uno de los pro más conocidos de Estados Unidos, y que llegó a ese partido como claro favorito.

La final, para los que conocen del juego, fue infartante, con momentos de suerte, claro, pero con un juego impecable por parte del argentino. Basta con ver la emoción de los relatores hispanohablantes durante los últimos partidos de la final.

Otro argentino que participó, Luis Salvatto -otro argentino que hizo historia al ganar el Pro Tour el año pasado-, consiguió un buen final, y a pesar de no pasar de las posición 17, se llevó 7,500 dólares.

Qué es el Magic

Magic: The Gathering y frecuentemente abreviado como Magic, MTG y Cartas Magic, es un juego de cartas coleccionables diseñado en 1993 por Richard Garfield, profesor de matemáticas, y comercializado por la empresa Wizards of the Coast.

Magic es el primer ejemplo de juego de cartas coleccionables moderno, con más de seis millones de jugadores en cincuenta y dos países diferentes. Magic puede ser jugado por dos o más jugadores, cada uno de ellos usando un mazo individual. También existe una versión digital que puede jugarse en línea, que es la que se utilizó en el Mythic Championship III.