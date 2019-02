Maridaje / Musicaliza esta columna Linda, por Fernando Samalea

La reciente Encuesta de Turismo Internacional (ETI) realizada por el Ministerio de Turismo (MINTUR) y el INDEC da pistas de cómo la conectividad aérea de la provincia ha sido y es clave para que nuestro aeropuerto, que hace no más de dos años no figuraba en el radar del organismo estadístico, hoy represente el 3º del país en cuanto a circulación de pasajeros.

El balance del 2018 arrojó que en el rubro turismo receptivo la provincia vio llegar a 128.000 pasajeros, un 34% más que el año anterior. En cuanto a turismo emisivo, salieron por vía aérea unas 180 mil personas, es decir 11,5% más que en 2017.

Del total de turistas no residentes que arribaron a la Argentina, 78% ingresó a través del aeropuerto de Ezeiza y el Aeroparque; 8%, por el Puerto de Buenos Aires; 7%, por el paso terrestre Cristo Redentor; 4%, por el aeropuerto de Mendoza; y 3% llegaron por el aeropuerto de Córdoba.

Si a estos números le asignamos nacionalidades, a la cabeza de los turistas que pasaron por El Plumerillo están los chilenos, le siguen los brasileños, viajeros de otros países latinoamericanos, Estados Unidos y Canadá, y cierran europeos y del resto del mundo. Tres de cada 10 visitantes que eligen Mendoza son extranjeros.

¿Seguir así o agrandarse?

En base a los números del movimiento turístico y a la percepción de los viajeros frecuentes como fieles testigos del evidente crecimiento en cantidad de vuelos y pasajeros transportados, vale preguntarse si el aeropuerto mendocino no volvió a quedar chico. Un interrogante que a pocos meses de reinaugurado hace sólo dos años muchos de sus usuarios planteaban con ejemplos concretos.

A la constante suma de vuelos de cabotaje y nuevas rutas hacia destinos internacionales, el aeropuerto mendocino le sumará entre el 1º de abril y el 30 de mayo buena parte del movimiento de su par sanjuanino, el Domingo Faustino Sarmiento, que durante esos dos meses encarará una profunda reforma similar a la que se realizó en Mendoza desde septiembre a diciembre del 2016, cuando su principal opción fue precisamente su vecino cuyano.

Por momentos, las salas de embarque están repletas y en determinadas franjas horarias hay sectores que resultan incómodos. En cuanto al número de vuelos, cada semana superan los 200 y todo indica, por los acuerdos que la provincia suscribe periódicamente, que serán muchos más antes de que concluya el año.

Para Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, todavía tenemos margen: "En el corto y mediano plazo estamos bien. Ya a largo plazo, y con el crecimiento aeroportuario que es innegable, sí va a haber que ampliar el Aeropuerto. Según los técnicos de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil), después de la remodelación del 2016, nuestro aeropuerto tiene capacidad para unos 50 vuelos por día y hoy estamos en unos 30, más o menos. Unos 200 semanales. Es decir que todavía nos queda margen. Para el gobierno de la provincia hoy es muy importante trabajar en mejorar el aeropuerto de San Rafael para que pueda recibir todo tipo de vuelos. Ya estamos en la etapa de los estudios".

No obstante, la funcionaria reconoció que hay momentos en que, sobre todo en los vuelos nacionales, se producen aglomeraciones porque las compañías aéreas venden bandas horarias más rentables comercialmente, muy buscadas más que por turistas por viajeros corporativos que prefieren vuelos más cómodos en cuanto horarios para llegar a Buenos Aires a media mañana.

En cuanto al impacto que tendrá el cierre de San Juan, según Testa ya está todo organizado y no generará ningún tipo de colapso en nuestras pistas. "Como cada vez que se refacciona un aeropuerto, se sigue el mismo protocolo, por lo que no habrá un número de vuelos desproporcionado ni preocupante", tranquilizó.

El presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), Daniel Ariosto, disiente de la mirada de Testa: "El Aeropuerto de Mendoza quedó chico desde el último arreglo. Más aún, hay dos mangas para equipaje y funciona solo una. Por lo cual, en hora pico, en vuelos a Chile o de cabotaje, hay largas filas para despachar. Y los salones de arriba también han quedado pequeños, sobre todo en horas que se juntan tres o cuatro vuelos. Creo que de entrada hay una equivocación, en cuanto el destino Mendoza, al no observar qué este aeropuerto es prácticamente un hub y desde aquí se sale hacia otros países. Su tamaño es un tema que por ahora no es complicado, pero es una pena que no se hayan previsto más comodidades. Quizás la solución está en la parte de abajo para aliviar la parte superior, que es la más complicada. Mendoza es un aeropuerto internacional, un destino muy buscado, por lo tanto se tendría que haber previsto otra cosa, algo más parecido a Aeroparque, cuyo arreglo fue muy importante".

Fabián Manzur, director del Centro de Congresos y Exposiciones, un espacio que permanentemente recibe a profesiones que llegan de varios países, reconoce que "el Aeropuerto El Plumerillo ha crecido significativamente en los arribos de personas, por lo cual la remodelación que se hizo en su momento fue acertada. Creo que si sigue la tendencia de crecimiento como en el último año, en poco tiempo quedará chico. Con respecto a la remodelación del Aeropuerto de San Juan, existe la experiencia de Mendoza cuando pasó por la misma situación. Por lo cual durante esos dos meses que se necesitan para los arreglos del aeropuerto Sarmiento, sin duda necesarios para la seguridad y el crecimiento, nuestro aeropuerto funcionará sin problemas".

Visiones que se complementan y que en un punto sustancial coinciden: la importancia estratégica del aeropuerto mendocino para el crecimiento de Mendoza en base a la conectividad con el resto de la Argentina y puntos claves de Latinoamérica. Si a esto se le suma que la fuerte competencia tarifaria terminó absorbiendo a muchísimos viajeros terrestres, el crecimiento exponencial del tráfico aéreo desafiará más temprano que tarde los márgenes que habían previsto los cerebros de las obras de la refacción de El Plumerillo.

#ElResaltador

[ Vida inteligente sí, pero muy lejos ]

"Hay quien dice que la atmósfera de los cometas apesta como un establo de caballos y para mí eso significa que los ladrillos básicos de la vida, los pequeños elementos necesarios para crear vida, ya existen en cometas y otros lugares. Debería haber formas simples de vida ahí fuera, el problema es cómo detectarla... En los próximos diez o veinte años creo que encontraremos señales de formas de vida simples fuera de la Tierra. La cuestión de si encontraremos vida inteligente es completamente diferente. Yo creo que hay vida inteligente ahí fuera, pero está tan lejos que no hay posibilidad de comunicarnos con ella".

[ Günther Hasinger, director de ciencia de la Agencia Espacial Europea ]

#Solapa

Un mundo de tres ceros, Muhammad Yunus (Ediciones Paidós, 288 páginas, $590)

En su nuevo libro, el fundador del Banco Grameen describe la nueva civilización que emerge de los experimentos económicos que su trabajo ha ayudado a inspirar y describe las nuevas e ingeniosas herramientas que ahora financian las empresas sociales. Esboza además los cambios legales y regulatorios necesarios para impulsar la próxima ola de innovaciones económicas. Una propuesta que ayudará a crear un mundo más justo en base a la nueva economía de pobreza cero, desempleo cero y cero emisiones netas de carbono.

#LaDataFlora

Un seguimiento realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) revela que entre municipios, provincias y Nación el sistema tributario argentino suma actualmente 163 impuestos (40 nacionales, 41 provinciales y 82 municipales). Sin embargo, si se unen el IVA, Ganancias, Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social e Ingresos Brutos, se llega al 75% del total de lo que recauda el Estado.

#Evolución

"Los jóvenes no solamente tenemos voluntad de cambio, sino también el poder". Quien lo dice, en una charla TED, es Santiago Siri, cofundador del Partido de la Red, un partido político que propone mejorar la democracia a partir del uso de Internet.