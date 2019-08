Dos casos ejemplares: la "influencer de la inclusión" y el primer instructor de esquí en silla de ruedas

Las historias del primer instructor de esquí del país en silla de ruedas y de una mujer con discapacidad cuya labor en redes sociales la convirtieron en "influencer de la inclusión" serán premiadas mañana en la Bienal 2019 de la asociación civil ALPI en el Congreso de la Nación.

Será en una ceremonia en la que se reconocerán a diez personas que lograron superar dificultades y barreras físicas, con resultados que impactaron en su vida y la sociedad. Los finalistas de la edición 2019 de estos premios, organizados por la Asociación Civil Alpi, son: Lautaro Nicolás Roccatagliata, Julieta Roel Raccatagliata, Francisca Votari, Leandro Gil, Iván Maximiliano Place, Ramón Pedro Soques, Mariano Landa Espora, Daniel Salvatierra, Germán Vega, Daniela Aza y Jeremías Gamarra.

"Mi lucha a través de mi Instagram @shinebrightamc tiene que ver con naturalizar la discapacidad, verla desde otra perspectiva: una positiva, una mirada desde el empoderamiento y no desde la pasividad, desgracia y lástima", contó Daniela Aza, de 38 años, en diálogo con Télam.

Daniela nació con Artrogriposis Múltiple Congénita (AMC), una patología que presenta contracturas en articulaciones y afecta a dos o más extremidades, por lo que pasó por cirugías y rehabilitación, pero eso no le impidió "cumplir sueños y lograr metas".

Junto a la de Daniela será reconocida la historia de Germán Vega, de 45 años, el primer instructor de esquí del país en silla de ruedas, que en agosto de 2015 tuvo un accidente mientras esquiaba en Bariloche lo que le provocó una lesión medular.

(foto: bienal alpi)

Fue un cambio inesperado. En un abrir y cerrar de ojos me encontré en silla de ruedas, pero pude lograr mis metas porque pienso que las limitaciones sólo están en la cabeza", destacó Vega.

En relación con su rol de "influencer" Daniela, licenciada en Comunicación, contó que pudo ver el potencial que tenían las redes sociales para derribar estereotipos y llevar también esperanza.

Cuando se habla de discapacidad se lo hace desde la falta de rampas. El tema de la accesibilidad está bien, pero no es lo único. Por eso lo relaciono con la moda, el trabajo, la educación, para mostrar que una persona con discapacidad es igual a cualquier otra y así todo su esfuerzo y perseverancia para insertarse en la sociedad", dijo Daniela.

Aza consideró fundamental su rol de comunicadora dado que aún se sigue considerando que "en la práctica las personas con discapacidad no salimos, no estudiamos, no tenemos necesidades sexuales, no nos gusta arreglarnos, no nos casamos y así".

"Algunos dicen que estoy convirtiéndome de a poco en una 'influencer' o 'blogger' de la inclusión pero más allá del término a mí lo único que me importa es que los mensajes lleguen y se generen cambios", subrayó.

La limitación "está en la cabeza"

En la misma línea va el mensaje de Germán, que en Bariloche le da clases de esquí en silla de ruedas a cualquier persona que quiera aprender.

"Ojalá que dentro de un tiempo haya muchas más personas que se reciban y puedan dar clases, estando o no en silla de ruedas, ya que eso no es un impedimento", dijo.

Las limitaciones sólo están en la cabeza. Yo puedo hacer de todo sentado, levanto a mis hijos por la mañana, los cambio, les hago el desayuno, los subo al auto, los llevo a la escuela, paso el trapo en mi casa, cocino", destaca Germán.

"Después del accidente me pasaron cosas tan lindas que no cambiaría nada: conocí a mi esposa, tuve tres hijos, tengo trabajo relacionado con lo mío, me recibí de instructor" describió y destacó que "no hay que bajar los brazos".

Derribar mitos

Entre los planes de Daniela está el de continuar con su proyecto en las redes y "seguir llevando la discapacidad a ámbitos muy importantes como el laboral, la educación, la moda para derribar mitos y estereotipos".

Además, la talentosa comunicadora reconoce que quiere formar una familia junto a su marido: "Será todo un desafío con mis dificultades pero estoy dispuesta a demostrar que las mujeres con discapacidad también podemos ser mamá".