Dos argentinas piden ayuda para volver de Camboya tras un robo

Dos mochileras argentinas piden ayuda para volver desde Camboya luego de que un motochorro se llevara la mochila en la que tenían sus documentos y todo el dinero del viaje.

A través de un video subido a la red social Instagram las chicas solicitan ayuda de manera desesperada para volver a Argentina.

Leila Suaya, de 24 años, y Renata Segal, de 26, difundieron una serie de videos en los que describen qué fue lo que ocurrió y cuál es su situación actual.

"Estábamos andando en bicicleta en Camboya y un chabón me tiró de la bici y me afanó la mochila con pasaportes, guita, trajetas, todo", contó Renata en una de las grabaciones.

Mientras tanto, su amiga se refirió a las dificultades que ambas enfrentan para regresar al país. "El problema es que acá no hay embajada de Argentina, así que nada nos ampara. Por ende, no podemos salir de Camboya", explicó.

El pedido de ayuda en Instagram

En diálogo con Crónica, las jóvenes oriundas de Caballito explicaron que el violento hecho ocurrió mientras recorrían una zona de templos muy conocida de Camboya.

"Vinimos de vacaciones tres meses en total en todo el viaje", contaron las amigas, que aseguraron llevar días pidiendo ayuda sin recibir ninguna respuesta oficial por parte de las autoridades argentinas.

"El único que nos dio bola es Hernán Rinaldi, cónsul argentino en Tailandia, pero hasta ahora no tenemos la documentación necesaria para salir de este país. No sabemos cómo salir de acá... Una vez que nos den el pasaporte de urgencia, que no sabemos cuánto tiempo puede pasar, nos puede demorar más acá porque Migraciones te demora unos tres días, porque para entrar acá necesitamos una visa y como ella no tiene esa visa, tienen que corroborar cuándo entró al país, cómo y por dónde. Entonces eso tarda todavía más", afirmó Leila.

Por último, las jóvenes contaron que sus familiares siguen el caso permanentemente a través de Cancillería. Sin embargo, agregaron que no hay mucho que puedan hacer desde la Argentina, ya que es la embajada de Tailandia la encargada de resolver este tipo de casos.