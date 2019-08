Nació en Milán pero el se siente de La Puglia, donde pasó toda su infancia. Allí encontró su vocación por la cocina, que lo llevó a Estados Unidos. Dirigió cocinas de restaurantes increíbles en Los Ángeles, Santa Mónica, Hollywood, Chicago, Palm Beach y Miami.

La charla con Donato en realidad comenzó el sábado en La Casa del Visitante, el restaurante que tiene Bodega Santa Julia y en donde hubo una noche exclusiva en la que el chef deleitó a todos con platos como un carpaccio de res alla Veneziana, los gnudis de ricotta y brócoli con crema de tomate seco y morbiere al gratén, o la porchetta de conejo.

"Me crié en el sur de Italia, y empecé a dedicarme a la cocina profesional en los 80. La llegada a la TV fue de casualidad: no había cumplido ni 20 años y fui a un programa como ayudante de un chef francés con el que estaba trabajando. Él tipo era corto, tímido, y yo me puse a hablar porque de alguna manera quise tapar el bache. Cuando hablé, sentí algo muy lindo, me encantó. Pero en realidad prácticamente la TV apareció en mi vida cuando llegué a Argentina, ya que a los 20 años me fui a EEUU y allí trabajé y trabajé en restaurantes", relató.

De Santis preparando la porchetta de conejo, en Casa del Visitante.

Donato es docente, pero un dato que aún muchos no conocen es que fue el chef personal del diseñador Gianni Versace en su mansión Casa Casuarina y tuvo un papel protagónico el día de su asesinato.

Es que, a más de 20 años de la muerte del famosísimo diseñador, Donato reveló que fue él quien debió reconocer el cuerpo del astro de la moda en el hospital ese 15 de julio de 1997.

Además de correr hacia el hospital, el chef explicó que "como no lo habían reconocido, estaba en una camilla hasta que empezaron a ver las noticias en TV. La familia se encerró, y sus hermanos Donatella y Santo no querían atender a la prensa".

En otro apartado de la charla, y recordando sus orígenes, el recientemente nombrado Cavaliere Ordine della Stella d´Italia se refirió a las diferencias que encuentra entre la pasta argentina y la italiana. A continuación, te dejamos la entrevista para que la escuches completa.